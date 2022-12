Quanto ganha um funcionário do Banco do Brasil? Confira salário e benefícios

O concurso público é a maneira mais fácil que alguém pode optar para mudar de vida, pois dedicando alguns meses de estudos, pode conseguir um cargo público que paga várias vezes o valor do salário mínimo vigente. E o concurso da vez, é o do Banco do Brasil, o concurso teve seu edital divulgado nesta semana e as provas já foram marcadas para o mês de abril. Portanto, para você ficar mais motivado ainda para estudar para o exame, confira a remuneração mensal e os benefícios que os aprovados no concurso terão.

O salário inicial já é de encher os olhos

Somente o salário líquido já seria um grande valor, todavia, o Banco do Brasil faz mais do que isso, além de oferecer um salário para seus funcionários, eles dão vários benefícios para que os colaboradores possam se manter da melhor maneira possível. E isso chama bastante atenção.

A critério de comparação, por exemplo, no último edital que teve para o Banco do Brasil, a remuneração inicial era de R$ 3.022,27. E mesmo assim, o Banco ainda oferecia alguns benefícios a mais, como:

Vale alimentação/refeição no valor de R$ 831,16, ou seja, quase R$ 1.000 para usar apenas para comprar itens alimentícios. Fora a cesta alimentação, que girava em torno de R$ 654,87. Isto é, de início, o valor inicial já era de R$ 4.508,30.

E de quebra os funcionários ainda garantiam planos de saúde, odontológico, vale-transporte, auxílio creche e filho com algum tipo de deficiência e a queridinha previdência complementar. E se isso já é bom, imagina os valores do novo concurso.

O valor do salário no concurso que saiu, é superior ao anterior

O valor previsto para o concurso é maior, por conta de um acordo coletivo de trabalho que teria sido aprovado, a fim de ajustar os salários de 2022 e 2023. Portanto, com esse acordo que foi aprovado, ocorreu uma grande mudança nos valores, por exemplo, o Auxílio alimentação/refeição passou de R$ 831,16 para R$ 1.014,42. Veja as mudanças completas a seguir.

Anteriormente, o salário era de R$ 3.022,37 e foi para R$ 3.622,23. E a Cesta Alimentação era de R$ 654,87 e foi para R$ 799,38. Além disso, há vantagens que somente os funcionários do Banco possuem.

A querida PLR

PLR é como chama-se a Participação dos Lucros e Resultados, os valores vão variar a depender do ano, mas geralmente gira em torno de 10 e 12 mil anuais. Os valores em questão são pagos por semestre, portanto, se fosse dividir ao ‘pé da caneta’, daria mais ou menos R$ 1.000 extras ao mês.

Previdência privada complementar

Essa é uma modalidade bem interessante, pois se você entrar para a previdência complementar, o banco irá patrocinar o mesmo valor que você colocar todo mês. A base é de 8% de início, isto é, em reais, mais R$ 241,79 para futuramente você se aposentar com bastante dinheiro.

E essas são apenas uma das inúmeras vantagens que há em trabalhar no Banco do Brasil e ser concursado, por isso, não perca tempo e comece hoje mesmo a estudar.

