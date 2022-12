Abra uma franquia com R$ 199 em 2023; veja opções baratas

Se você tem um pezinho nas áreas de gestão e administração, preparamos uma matéria para você. Há no mercado boas possibilidades de abrir uma franquia e, o melhor, de forma barata!

Cuidar de um negócio não é simples, mas abrir algo novo é uma ótima oportunidade para crescer profissionalmente e financeiramente.

Por isso, acompanhe as dicas e veja quais são as franquias que você pode comprar por valores a partir de R$ 199.

O mercado de trabalho hoje

Pode ate assustar um pouco, mas o futuro do trabalho já começou! O estranhamento se dá frente as inúmeras tecnologias agora disponíveis, mas esse receio é só a primeira vista.

Isso porque as evoluções tecnológicas existem para melhorar, otimizar e automatizar processos e serviços que antes eram feitos de forma complexa e demorada.

Nesse sentido, é correto afirmar que o mercado de trabalho hoje exige pessoas que saibam manusear bem as inovações digitais e que estão por dentro das melhorias e possibilidades que aparecem cada vez mais rapidamente.

Sendo assim, o seguro é optar por carreiras que envolvam a tecnologia, seja em qual área for. Dessa forma, com muito trabalho e estudo, o sucesso é garantido e, pensando nisso, trouxemos algumas opções para aqueles que estão inseridos no mundo da administração e querem inovar de forma segura.

Franquias para abrir em 2022

Se você sonha em abrir o seu próprio negócio, abrir e administrar uma franquia é uma boa opção. Para te ajudar, separamos essa lista com três delas que você pode comprar por valores baratos ainda neste ano. Confira:

Quero 2 Pay

Para começar, a Quero 2 Pay é definida como uma fintech, que é o termo abreviado para financial technology, ou seja, para tecnologia financeira e é usado para se referir à empresas que desenvolvem produtos financeiro totalmente digitais.

A modalidade está ganhando muita popularidade atualmente e a Quero 2 Pay faz parte disso. Criada para oferecer meios de pagamentos através de maquininhas de cartão com foco em tecnologia e inovação, o investimento inicial para abrir uma franquia da empresa varia entre R$ 199 a R$ 15 mil reais.

Além disso, é válido ressaltar que o faturamento mensal pode chegar a R$ 60 mil reais rapidamente.

EcoBike Courier

A maior empresa de entregas sustentáveis do país também é uma boa opção para você que deseja entrar no mundo dos negócios e comprar logo a sua franquia.

A EcoBike Courier foi criada com a intenção de oferecer um serviço delivery, no qual as entregas são realizadas exclusivamente por ciclistas e o investimento inicial é de apenas R$ 1,8 mil, além do faturamento, em dois meses, poder ultrapassar o valor de 15 mil reais.

Se interessou? Você pode solicitar a sua proposta pelo site oficial da empresa através do link (https://www.ecobikecourier.com.br/).

Saffari Marmitas

Por fim, a franquia Saffari Marmitas, que pertence a famosa marca Giraffas é uma empresa que surgiu para oferecer aos clientes um cardápio gostoso e, além disso, focado nas refeições semples e completas.

Dessa forma, a rede trabalha também com um sistema de entregas e os pedidos são feitos através de um aplicativo.

Sendo assim, o investimento inicial para abrir a sua franquia é de R$ 4,5 mil e, em três meses, a possibilidade de faturamento é de 10 mil reais.

