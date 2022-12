Quase 500 mil vão ter RESTITUIÇÃO do IR em dezembro; consulte

A Receita Federal permite a consulta do lote residual da restituição do Imposto de Renda (IR) referente ao mês de dezembro. A consulta foi liberada nesta quinta-feira (22) e já pode ser feita por todos os contribuintes brasileiros. As restituições totalizam R$ 903,3 milhões que devem ser liberados no dia 29 de dezembro. Ao todo, 488 mil pessoas vão receber o dinheiro atrasado ainda neste ano.

Quem tem dinheiro a restituição “atrasada” do IR ainda em 2022?

Você acredita que pode estar na lista das 488 mil pessoas que têm direito de receber a restituição do IR atrasada? Então vale a pena conferir quais são os critérios dos recebedores deste mês:

1: 4.613 idosos acimas de 80 anos;

2: 31.743 contribuintes entre 60 e 79 anos;

3: 3.718 pessoas com deficiência física ou mental;

4: 11.433 contribuintes cuja maior fonte de renda é o magistério.

Além desses grupos, é preciso destacar que 437.130 contribuintes não pertencem a nenhum grupo prioritário.

Descubra como consultar se você tem direito a receber

A consulta deve ser realizada por meio do site oficial da Receita Federal do Brasil, através do link: https://www.gov.br/pt-br/servicos/consultar-restituicao-de-imposto-de-renda.

Em outras palavras, basta entrar no site da receita, clicar em “Meu Imposto de Renda” e depois em “Consultar a Restituição”. Nesta aba é possível conferir todos os dados da sua declaração simplificada ou completa, além do status do documento. O extrato de processamento conta com essas informações.

Caso haja alguma pendência na declaração enviada ao sistema, o contribuinte também tem a possibilidade de corrigis os dados e as informações que quiser. Basta conferir o que o sistema vaia pontar e seguir o que precisa ser feito.

Onde cai o dinheiro da restituição do IR?

O dinheiro referente à restituição do IR sempre será depositado na conta bancária que o contribuinte indicou quando efetuou o preenchimento da sua declaração. Isso pode ser feito por meio de transação direta ou pela chave Pix, caso ela seja o CPF do cidadão. O valor que não entrar na conta pode ser sacado dentro de um ano em qualquer agência do Banco do Brasil.

É possível entrar em contato com o banco para fazer o reagendamento da disponibilização do crédito em conta:

– Telefone 4004 – 0001 para capitais;

– 0800 729 0001 para demais localidades;

– 0800 729 0088 para pessoas com deficiência auditiva.

