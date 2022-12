Emprego novo em 2023! Estes são os signos que devem conseguir

Um mapa astral é a representação do céu e da posição dos astros e planetas no momento exato em que você nasceu. Dessa forma, de acordo com a Astronomia, essas posições influenciam, e muito, em sua personalidade, em todos os aspectos possíveis.

Sendo assim, para entender bem o que o seu mapa astral diz sobre você, é preciso que você o conheça bem e saiba quais são os signos que regem cada planeta do seu mapa.

Dentre muitas outras coisas, o seu signo pode dizer muito sobre como o seu futuro pode ser e o que você deve esperar que aconteça. Mas lembrando que não se tratam de indicações concretas, é claro, mas de fortes tendências possibilitadas pela combinação de diversos fatores.

Sendo assim, veja a seguir quais são os signos que devem conseguir um novo emprego em 2023 e melhorar a sua situação profissional.

O que o seu signo pode dizer sobre você?

Com base em um mapa astral, são diversas as informações que podem ser extraídas não só em relação à sua personalidade, mas também quanto às tendências para o futuro.

No entanto, um mapa astral não é constituído apenas pelo signo solar, que é aquele principal, mas por um conjunto de signos, astros, elementos e planetas.

Dessa forma, para olhar o seu mapa completo, basta acessar sites como Personare (https://bit.ly/3WHqeIv) ou Astrolink (https://bit.ly/3PRGAvJ), por exemplo, e preencher seus dados como dia, hora e local de nascimento.

Veja também: Nervoso, Metido, Mandão e rancoroso! O LADO RUIM de cada signo

Lista: os 3 signos que devem começar em um emprego novo em 2023

Bom, então vamos ao que interessa, que é saber quais são os sortudos que vão começar em um novo emprego no ano que vem que, por sinal, já é em poucos dias!

Para chegar essa lista, apenas o seu signo solar basta que é aquele mais “famoso” e comum, bem como explicamos. Nesse sentido, veja quais são aqueles que 2023 significará novas oportunidades profissionais.

Áries

Em primeiro lugar, são os arianos que entram nessa lista. Nascidos entre 21 de março e 20 de abril, os nativos de Áries são os famosos “esquentadinhos” do zodíaco.

Acontece que, em 2023, as chances do ariano conseguir um emprego novo são bem reais. Isso porque Júpiter estará na segunda casa do mapa astral, que é justamente a casa da expansão e do dinheiro.

Capricórnio

Os nativos de Capricórnio também terão grandes avanços pela frente. Nascidos entre 22 de dezembro e 19 de janeiro, os capricornianos são conhecidos por sua persistência, organização de metas, ambição e, além de tudo, por sua proximidade com o trabalho.

Dessa forma, 2023 pode significar um up na carreira onde todas essas características estarão afloradas e possuem forte tendência de gerar bons resultados, fazendo com que seus esforços intrínsecos a sua personalidade sejam reconhecidos.

Touro

Por fim, para fechar o top 3, os nativos de Touro são aqueles que provavelmente terão boas oportunidades profissionais no ano que vem!

Os taurinos são aqueles que nasceram entre os dias 20 de abril e 20 de maio e são bastante conhecidos por sua paciência, bom gosto, apreciação do conforto e, até mesmo, teimosia que, dependendo dos momentos, pode até ser uma boa aliada.

Para eles, 2023 vai significar um ano de aprendizado e desenvolvimento, visto que o Júpiter passará, em breve, para a primeira casa do mapa astral, oferecendo tudo o que um nativo de Touro precisa para subir na carreira.

Veja também: Acerte na SIMPATIA! Veja os significado de cada cor para a VIRADA de ANO