Privada que conversa pode ser comprada por mais de R$ 60 mil

As inovações tecnológicas podem causar estranhamento e, até mesmo, um certo receio entre as pessoas. No entanto, apesar delas parecerem estranhas no início, logo são incorporadas no dia a dia e esquecidas de que um dia já foram novidades.

Recentemente, a notícia de que agora há vasos sanitários que falam, ou melhor, que são também assistentes de voz, foi recebida por reações confusas. Isso porque a tal privada oferece recursos que prometem tornar a ida ao banheiro mais agradável e muitos questionam sua utilidade.

Mas como sabemos, uma inovação é estranha até se tornar comum, por isso, preparamos uma matéria com as informações sobre essa novidade inusitada, além de te apresentar outras tecnologias que também não foram tão bem recebidas assim em seu tempo. Confira!

Tecnologias que causam estranhamento

Que a tecnologia e as ferramentas digitais se desenvolver para solucionar problemas e trazer bons resultados, isso a gente já sabe. No entanto, elas tendem a causar um grande estranhamento das pessoas no início, o que é normal.

Desde, para não ser também tão radical, a Revolução Industrial, que aconteceu lá no século XVIII, a população sente até mesmo um certo pavor ou receio frente as inovações trazidas pela tecnologia em primeiro momento.

Esse desconforto tende a passar com o tempo e as pessoas conseguem perceber as vantagens, melhorias e praticidade levadas pelas inovações.

Para exemplificar, veja a lista com as tecnologias que não foram recebidas tão bem e hoje a própria vida em sociedade não pode ser pensada sem elas. Será se a privada falante também ficará tão popular assim?

Cinema

Em primeiro lugar, comecemos com o cinema que, quando exibiu o seu primeiro filme, fez as pessoas correrem da sala em 1895 por tamanho pavor que uma cena projetada causou.

O filme que foi uma reportagem sobre trens exibido na França foi o percussor dessa que é uma das mais famosas e comuns formas de entretenimento atualmente.

Computador

Além de demorar um pouco até alcançar mais famílias, antes os computadores eram, de certa forma, bem exclusivos. Quando desenvolvidos, o seu sucesso foi bastante desacreditado.

Talvez por isso, o presidente da IBM que, atualmente, trabalha com informações avançadas de design e desenvolvimento tecnológico, o que inclui as inteligências artificiais, nuvem, software corporativo e mais, proferiu a seguinte frase em 1943: “No mercado mundial há lugar talvez para cinco computadores.”

Carro

Já imaginou um mundo sem carros? Pois não há tanto tempo assim, dependendo do ponto de vista, que o automóvel passou a ser amplamente utilizado.

O ano que marca o nascimento do automóvel moderno é o de 1886 pelo inventou alemão Karl Benz. E, poucos anos depois disso, a sua existência ainda era questionada.

George Peck, presidente do Michigan Savings Bank, falou em 1903 que “o cavalo está aqui para ficar, mas o carro, uma moda.”

Como funciona o vaso sanitário inteligente?

Bom, se basicamente tudo o que pode causar, de certa forma, impacto na vida das pessoas são inseridos em sociedade não sem resistência das pessoas. O que será que o futuro guarda para as privadas inteligentes?

A empresa norte-americana Kohler está trabalhando para desenvolver um vaso sanitário que fala, ou seja, uma privada que é também uma assistente de voz, uma inovação que pode chegar no mercado com o valor de R$ 60 mil.

Suas ferramentas incluem luzes de LED, caixas de som, descarga automática, desodorização automática, assento aquecido, secador a ar e jatos de água frontal e traseiro para trabalhar na higienização do usuário, com controle de temperatura e pressão.

