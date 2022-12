ROBÔS vão entregar pelo Uber Eats; e agora?

A modernidade em relação ao mercado alimentício não se encerra com a criação de aplicativos que te permite escolher o item através de diversos restaurantes e estabelecimentos em um lugar só e, depois entregar o pedido na sua casa.

Muito mais do que isso, já está se falando em entregas realizadas por robôs! Já pensou nessa possibilidade? Pois veja quais são as atualizações e porque o Uber Eats está envolvido nessa história toda.

Nesse sentido, separamos para você todas as informações que envolvem a entrega dos pedidos por robôs, afinal, essa ideia já não é tão distante e irreal assim mais.

O trabalho e a tecnologia

A inserção de tecnologia no mundo do trabalho pode até assustar um pouco, mas só em primeira vista. Isso porque, ao ser bem analisado, podemos notar os ganhos que as evoluções trazem em todas as áreas e, mais do que isso, perder o “medo” da substituição da mão de obra humana pela máquina.

Pensar a tecnologia é pensar também em melhorias e evolução que estão presentes desde, para não ser tão radical, a Revolução Industrial. Desde então, tem se trabalhado em prol da otimização e aumento de produtividade.

Nesse sentido, antes de serem bem recebidas, as tecnologias e as máquinas são vistas com estranheza e, até mesmo, com receio, visto que os seres humanos sempre temeram de que elas os substituíssem.

No entanto, sabemos que isso não acontece. O que acontece, na verdade, é a progressiva substituição de trabalhadores por outros que saibam manipular bem a tecnologia. Ou seja, é esperado cada vez mais que, independente da área, o profissional saiba como automatizar a sua atividade.

Pensando nisso, é válido ressaltar que o uso de robôs no dia a dia, por exemplo, que pode até parecer muito futurístico, na verdade não é e já se faz presente em muitas casas, inclusive, brasileiras. Sendo assim, veja as novidades!

Delivery de robôs: como funciona

A última novidade dos serviços é, na verdade, bastante surpreendente: o uso de robôs para entrega de comida pela Uber Eats. Com as máquinas sendo supervisionadas de forma remota, é claro que é preciso monitoramento humano, mas o delivery com robôs não deixa de ser interessante.

A novidade foi lançada nesta última quinta-feira, dia 15 de dezembro, para os moradores de Miami, cidade famosa da Flórida, nos Estados Unidos com robôs fazendo as entregas ao se deslocarem pelas calçadas.

Para que a entrega seja concluída, o cliente deve descer e encontrar com as máquinas ainda na calçada quando forem avisados, visto que é possível acompanhar a trajetória.

Como medida de segurança, o pedido chega trancado em um compartimento que só com a senha disponibilizada ao cliente que a comida é liberada.

Os robôs possuem 6 rodinhas e possuem diversos sensores e câmeras para que a locomoção seja feita com cuidado e segurança.

