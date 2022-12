Empréstimo de até R$ 4.500 no app da CAIXA; como liberar HOJE

Disponibilizado exclusivamente para quem é MEI (Microempreendedor Digital) o empréstimo de até R$ 4.500 faz parte do chamado Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores (ou SIM Digital), previsto na Lei 14.438/22.

A mesma lei, porém, também prevê que pessoas físicas possam se beneficiar, obtendo um empréstimo de R$ 1,5 mil, a ser sacado diretamente do aplicativo oficial da Caixa, o Caixa Tem.

Ou seja: o novo microcrédito oferecido por esse banco está mais vantajoso que sua antiga versão, uma vez que, anteriormente, os MEIs conseguiam até R$ 3 mil de crédito, e as pessoas físicas conseguiam até R$ 1 mil.

Com os novos valores, os dois públicos têm a possibilidade de se estabelecerem financeiramente.

As condições de contratação são explicadas a seguir.

Como funciona o empréstimo de até R$ 4.500 no aplicativo da Caixa

Para ter acesso a esse empréstimo, independentemente de qual público a pessoa faça parte, é importante que preste atenção às características dele.

Quem é Microempreendedor Individual, por exemplo, de fato consegue solicitar até R$ 4.500 no app da Caixa. Para isso, porém, precisa comprovar que está faturando com seu CNPJ há pelo menos um ano (12 meses), independentemente do valor recebido a cada mês.

Ele precisa, ainda, concordar com os juros mensais, que são a partir de 1,99%, e honrar com os pagamentos em no máximo 24 meses.

Já quem é pessoa física pode solicitar até R$ 1,5 mil diretamente no aplicativo Caixa Tem, mesmo se estiver com o nome negativado.

Porém, também terá que terminar de pagar o empréstimo em no máximo dois anos, com taxas de juros mensais que começam em 1,95%.

Como solicitar o empréstimo de até R$ 4.500 utilizando o Caixa Tem

O processo para dar início à solicitação do empréstimo é muito simples.

Estes são os passos que devem ser seguidos:

Entrar no aplicativo Caixa Tem e selecionar a opção “Crédito Caixa Tem”; Informar o motivo da solicitação do dinheiro (se é para investir no próprio negócio, por exemplo, ou para outra finalidade); Clicar em “Outros” (outra finalidade), para contratar o empréstimo tradicional, com juros mensais de 3,99%, ou informar que o dinheiro será destinado para o próprio negócio para seguir na contratação pelo SIM Digital; Enviar as imagens que forem solicitadas (selfie e foto de um documento de identificação).

Para quem é MEI, porém, o processo a ser seguido é diferente, além das etapas acima.

É necessário que o microempreendedor se dirija a uma agência da Caixa, onde poderá fazer a solicitação do seu empréstimo de até R$ 4.500 dentro das condições cotadas anteriormente.

