Cartão “PODEROSO” de R$ 5.000 do Nubank; como liberar

Mais um final de ano chegou e, com ele, a vontade (ou a necessidade) de fazer inúmeras compras, principalmente de presentes. E os R$ 5.000 do Nubank vieram justamente para auxiliar os clientes do banco que precisam gastar um pouco mais nessa época.

A função é totalmente voltada ao famoso “roxinho”, apelido dado ao cartão de crédito da instituição, e pode ser utilizada por qualquer cliente que queira tanto ter um limite maior para gastar quanto construir uma relação de maior confiança com esse banco digital.

Todas as informações sobre esse cartão poderoso e como utilizá-lo a fim de ter um limite tão alto podem ser checadas a seguir.

Como conseguir R$ 5.000 do Nubank por meio do cartão poderoso da marca

O uso de tal função realmente não poderia ser mais simples: trata-se de um limite que o próprio cliente constrói, por meio de depósitos específicos.

Ou seja: ao invés de entrar em contato com o banco, ou solicitar um aumento diretamente pelo aplicativo, cada indivíduo pode, aos poucos, aumentar seu limite sozinho, com base em um passo a passo que será explicado no próximo tópico.

É muito simples:

Basta que o cliente deposite, direto em sua conta bancária, exatamente a quantia que ele deseja ter “a mais” como limite no cartão de crédito. E até mesmo o saldo que já consta na respectiva conta pode ser direcionado para essa finalidade.

A ideia central é que tal quantia fique reservada, para ser usada exclusivamente na função crédito, sempre que o cliente desejar usar o roxinho, mas já esteja sem seu limite oficial disponível.

E, sim: todos os depósitos, juntos, podem somar um limite de até R$ 5.000. Ou seja: trata-se de uma função que de fato transforma o roxinho em um cartão de crédito muito poderoso, preparado para qualquer compra!

Como ter acesso à função que libera até R$ 5.000 do Nubank

O acesso a essa função é tão simples quanto ela propriamente dita.

Basta seguir o seguinte passo a passo (desde que, claro, a conta no Nubank já esteja aberta):

Acessar o aplicativo do banco e, em seguida, a área referente aos cartões de crédito;

Clicar na opção de “Aumentar limite” e, então, clicar em “Reservar como limite”;

Informar qual valor deseja ter como reserva para utilizar nas compras via cartão de crédito.

Mais simples e rápido, impossível!

Lembrando que é imprescindível realmente manter na conta, como reserva, o valor informado, caso contrário o limite de crédito continuará abaixo do esperado.

É importante lembrar, também, que tal reserva auxilia até mesmo na hora de pagar as faturas, mantendo todas elas em dia. Logo, essa função que permite ter acesso a um limite de até R$ 5.000 do Nubank também é uma ótima forma de criar uma relação maior de confiança com o banco, embora muitos clientes não enxerguem muitas vantagens a seu respeito.

