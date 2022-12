Agora VAI! Aprenda a fazer um planejamento SEM ERROS para o ano que vem

Aprender a fazer um planejamento sem erros é fundamental em diversos momentos, e no que diz respeito ao ano que se aproxima não seria diferente.

Há quem esteja pensando em viver 2023 buscando se planejar o mínimo possível, contando com o “fator surpresa” para descobrir o que o próximo ano lhe reserva. Mas há, também, quem já esteja pensando nas famosas metas de fim de ano.

E é justamente para esse segundo público que um planejamento sem erros se faz necessário.

Afinal, simplesmente pensar nas metas que se deseja alcançar não surtirá nenhum efeito.

Fazer um planejamento sem erros exige paciência

A primeira coisa a se ter em mente é o fato de que, por melhor que seja um planejamento, seus resultados não irão surgir da noite para o dia.

Nem mesmo ele pode ser feito da noite para o dia, na verdade.

Trata-se de um processo ligado a autoconhecimento, análises e muita dedicação, e que geralmente gera frutos a médio e longo prazo.

Dicas de como fazer um planejamento sem erros para 2023

As dicas para criar um planejamento impecável para o ano que vem incluem:

1. Avaliar o presente e o passado

O primeiro passo para se planejar devidamente é analisar o momento atual: qual seria o ponto de partida e quais são as conquistas atuais, por exemplo.

Caso esteja ocupando determinado cargo em uma empresa, mas já esteja pensando em outro, pode ser um ótimo ponto de partida para o planejamento de 2023.

As metas dos anos anteriores também devem ser avaliadas, principalmente aquelas que ainda não saíram do papel. Será, então, a hora de se questionar, por meio de perguntas como:

“Qual o motivo que levou à estagnação de algumas metas?”;

“Quais foram alcançadas, e por meio de quais iniciativas?”;

“Quais não foram alcançadas e podem ser descartadas?”.

Todas as informações que forem obtidas nessa etapa serão de grande ajuda na hora de estabelecer as metas que definitivamente precisam ser alcançadas no próximo ano.

2. Decidir os resultados que deseja em 2023

Finalizada a etapa um, será hora de seguir para essa outra etapa, que é até mesmo mais divertida, mas também exige uma boa dose de “pé no chão”.

Afinal, para fazer um planejamento sem erros é preciso ter uma boa noção da realidade, até mesmo para evitar decepções.

Esta, na verdade, é a etapa que mais se aproxima das metas de fim de ano, então a ideia é de fato elencar tudo o que se deseja alcançar, de preferência estipulando um prazo máximo para chegar ao resultado esperado.

Por exemplo: “quero trocar de carro no máximo até julho de 2023”.

3. Trabalhar com prazos realistas

Por fim, será hora de dividir o planejamento em etapas, e sempre com prazos bem estruturados.

Ainda usando o contexto da troca de carro: é importante definir em quanto tempo o modelo do veículo será escolhido, qual o praz necessário para ter em mãos o dinheiro necessário, etc.

É preciso, de fato, haver dedicação e paciência. Mas sempre é possível fazer um planejamento sem erros e ter um novo ano incrível!

