Comunicado de fim de ano! ALERTA importante vem dos BANCOS

O final do ano chegou e é preciso ficar de olhos nos comunicados que autoridades e algumas instituições emitem nesta época. Isso porque os bancos, por exemplo, lançaram um alerta para todos os brasileiros.

A informação diz respeito ao funcionamento das agencias sob regime especial. Ou seja, todas as pessoas que precisam ir a uma unidade do banco onde têm conta corrente, poupança, conta empresarial, entre outras, devem ficar atentas às mudanças.

O alerta foi emitido recentemente e destaca o funcionamento de todos os bancos durante o período de festas de final de ano que encerra 2022. Confira mais a respeito do assunto e evite ser pego de surpresa pelas informações.

Veja qual é o comunicado dos bancos para o final do ano

Como de praxe, é comum que muitos serviços essenciais mudem o funcionamento durante esta época do ano, sendo que isso inclui as agências bancárias do país inteiro. Isso quer dizer que os bancos trabalharão em regime de exceção. Confira os horário e dias de fechamento, conforme o comunicado emitido recentemente.

Confira o horário de funcionamento dos bancos para o final do ano

Vale destacar que as informações foram destacadas pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban). A instituição informou os seguintes horários de atenção aos consumidores e clientes brasileiros:

– Dia 24/12 (véspera de Natal) – todas as agências permanecerão fechadas;

– Dia 25/12 (Natal) – não haverá funcionamento de nenhuma agência;

– Dia 30/12 – não haverá expediente bancário no Brasil inteiro;

– Dia 31/12 (véspera de Ano Novo) – agências permanecerão fechadas;

– Dia 1º/01 (Ano Novo) – Todas as agências estarão fechadas;

– A partir do dia 02/01 – retorna o atendimento normal, das 10h às 16h.

Como pagar contas e efetuar transações com os bancos fechados

Se você está receoso, pois costuma ir à agência pagar suas contas e fazer transações, não se preocupe. A solução está em utilizar os caixas eletrônicos e a rede de bancos 24 horas espalhada pelo país.

Além disso, também dá para fazer pagamentos, receber e enviar dinheiro utilizando o aplicativo do seu banco. A maioria está disponível para ser baixada e instalada tanto na Play Store quanto na App Store.

Se você for utilizar os caixas eletrônicos, saiba que existem bancos que encerram o expediente dos terminais de autoatendimento às 22h ou antes. Por isso, sempre consulte o informativo da sua agência sobre o tema também.

