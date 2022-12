Mudanças no programa FARMÁCIA POPULAR para 2023

O Programa Farmácia Popular irá vir com tudo em 2023! Sua proposta é facilitar o acesso à remédios e itens de saúde para todos – principalmente famílias de baixa renda. Embora muitos não saibam, mas há famílias que usam mais de 50% do seu salário para comprar de medicamentos obrigatórios, a fim de tratar doenças ou condições crônicas. Em 2023 o Programa promete mudar vidas e com isso está de cara nova e com várias novidades – veja abaixo o que mudou no Programa Farmácia Popular e quem tem direito ao benefício.

Novidades Farmácia Popular 2023

Marcelo Castro (MCB-PI) pertence à equipe de Transição do Governo, e ele apresentou uma proposta que prevê mais de R$ 22 bilhões para o Ministério da Saúde – a fim de custear vários programas sociais do setor, inclusive a volta do Programa Farmácia Popular. Em 2023 o Programa deverá receber maiores investimentos e alcançar mais brasileiros.

É válido ressaltar que em 2023 o Programa Farmácia Popular irá alcançar pessoas que necessitam de medicamentos (não custeados pelo SUS) e obrigatoriamente a pessoa deve viver em vulnerabilidade social e econômica – tendo assim acesso facilitado aos demais medicamentos.

Entrementes, ainda não sabe-se ao certo o mês exato que o programa entrará em vigência no Brasil. Mas pelo que tudo indica, ainda no primeiro semestre de 2023 o programa já estará ativo e disponível para os brasileiros que tanto necessitam de mais e mais facilidades.

Visto que é necessário sempre estar com os dados atualizados do CadÚnico – sendo um requisito padrão para quase todos os benefícios sociais do Brasil.

Com base nos relatos oficiais dos membros da transição de Governo, o ano de 2023 terá um foco maior na área da saúde: como é a garantia do senador responsável pelo setor nos documentos de transição.

Quem tem direito ao Farmácia Popular? Quais medicamentos são cobertos?

O Programa Farmácia Popular em 2023 será direcionado a todos os brasileiros, entretanto, é nítido que a maior preocupação será com as famílias que encontram-se em situação precária – e necessitam de comprar remédios e não têm condições.

Entrementes, qualquer brasileiro pode optar pela adesão ao programa – entretanto, como citado acima é voltado especialmente aos brasileiros mais necessitados.

A grande maioria dos remédios são cobertos pelo programa: bem como remédios destinados ao tratamento da asma, parkinson, glaucoma, etc.

Portanto, ao ser validado o Programa – o brasileiro deverá ir até uma farmácia credenciada (logo na entrada terá descrito: “Aqui tem Programa Farmácia Popular”) e então apresentar os documentos pessoais de identificação e uma receita médica válida e atualizada. Para ter acesso ao mesmo, é necessário estar cadastrado no CadÚnico e solicitar adesão ao programa pelos meios disponíveis ou CRAS local.