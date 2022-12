Estes brasileiros têm DIREITO a mais R$ 270 do Governo; saiba como solicitar

Quem não gosta de benefícios, não é? Em 2023 alguns brasileiros poderão requisitar um benefício antigo, mas esquecido por muitos! O Auxílio-Creche é um benefício de aproximadamente R$ 300 reais destinado a mães que desejam trabalhar mas não têm onde deixar os seus filhos – de acordo com a lei, empresas que não disponibilizam um local próprio para os cuidados infantis, deverão disponibilizar aos seus funcionários o Auxílio-Creche! Saiba como receber e quem tem direito ao benefício.

Mães devem receber R$ 300 reais em 2023

O Auxílio-Creche é devidamente previsto nas leis trabalhistas, entrementes, muitos brasileiros desconhecem de sua existência. A quantia é oriunda da necessidade de algumas mães em trabalharem e cuidarem de seus filhos – necessitando deixá-los em creches infantis.

Segundo a lei, empresas que possuam mais de 30 funcionários são obrigadas por lei a possuírem um espaço adequado para que as mães deixem os seus filhos – e sob os devidos cuidados; caso contrário, deverão pagar o auxílio, a fim de elas paguem por creches privadas para isso.

É visto que em todos os municípios brasileiros têm creches públicas, entretanto, devido a alta demanda muita das vezes as mães não conseguem vagas pela limitação em relação ao tamanho do espaço físico.

O ano dos benefícios públicos

O ano de 2023 promete ser o ano dos auxílios, e com isso várias setores brasileiros devem ser impactados como é o caso da educação e saúde; alguns programas sociais devem voltar em 2023, como é o caso do Farmácia Popular e Bolsa Família.

Todos com novos valores, cara nova e melhores condições para os brasileiros.

Qual o valor do Auxílio em 2023? Quem tem direito?

Não sabe-se ao certo o valor do benefício, visto que ainda não foi estipulado algo fixo para o ano de 2023 – tudo irá depender dos próximos meses de governo. Mas em alguns lugares, o valor pago é feito mediante a média dos valores cobrados por creches da região.

Visto que é destinado a crianças entre 0 e 6 meses – e pode ser estendido mais um pouco mediante acordo entre ambas as partes. Visto que nem todas empresas possuem esse benefício, entrementes, caso ela se enquadre nas regras – a mesma é cabível de multa.

Em 2022 o Estado do Rio de Janeiro foi agraciado com o benefício – mediante as verbas destinadas à Educação. Servidores Públicos conseguiram obter o benefício de R$ 270 destinados a crianças entre 0-6 meses para o seu egresso nas instituições privadas.

Nem todas empresas disponibilizam o auxílio para os seus funcionários, é necessário entrar em contato com o RH; caso o benefício seja negado pode ser feito uma denúncia ao Ministério do Trabalho e multas podem ser aplicadas.

