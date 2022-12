Acerte na SIMPATIA! Veja os significado de cada cor para a VIRADA de ANO

Todos os anos ocorre uma data marcante para todos, que é o famoso réveillon, ele também é de suma importância porque carrega consigo uma mística bem interessante. Isto é, a roupa que você usar na virada do ano, irá meio que definir como será o ano que está entrando. No caso, a cor da peça de roupa. Por conta disso, todos os anos, a maioria das pessoas têm um cuidado especial na hora de escolher a cor da roupa que usará. Entretanto, algumas não sabem o real significado de cada cor, portanto, confira o significado real e comece o ano com o pé direito.

As principais cores que são usadas na virada

Sem dúvida alguma, a cor mais usada por todos é a cor branca. As pessoas usam ela com o intuito de atrair paz e felicidade para o ano que está começando. Todavia, há inúmeras outras cores, que de acordo com o seu objetivo para o ano em questão, você pode optar por usá-las.

Como a cor amarela, que o seu significado está ligado à comunicação, criatividade, ou seja, o convívio em sociedade. Portanto, aquelas pessoas que querem começar o ano com novos amigos e atrair bastante dinheiro, podem escolher a cor em questão.

Mas já há pessoas que para a virada, preferem um azul, por conta que significa uma mudança total em sua vida, ou seja, mais ousadia e coragem. Geralmente, com esses dois atributos, a maioria das pessoas conseguem chegar em lugares exorbitantes.

E esta cor é para os apaixonados de plantão, isto é, a cor vermelha. Muitos usam ela e não é por acaso, usam para atrair energias positivas, motivação e o bom e velho amor. Portanto, ao usar a cor em questão na virada do ano, pode esperar que o seu novo período de 12 meses será repleto de amor.

Afinal, qual cor devo usar na virada?

Calma que ainda há cinco cores, menos usadas, mas que trazem um significado bem marcante. Que é o caso da cor verde, ela significa que a pessoa deseja coragem, segurança e bastante esperança para o ano que está chegando. E há também a cor rosa, ela é bem mais específica, pois está associada às pessoas que querem e desejam ter sucesso material no ano que está chegando.

E outras que são menos conhecidas, como a cor laranja, que diz respeito ao companheirismo, paciência e tolerância. E o dourado, que faz menção a obstáculos pessoais, que devem ser superados no outro ano. E para aqueles que almejam conhecimento, a cor violeta é a melhor.

Portanto, para saber qual cor vestir no ano novo, basta que a pessoa pense em seus objetivos e veja qual a cor está de acordo com o que você deseja. E lembre-se: Quem faz a diferença no ano novo, é você mesmo.

