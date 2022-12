R$ 1,1 MILHÃO em ouro! O que acontece com a taça da Copa do Mundo?

A taça da Copa do Mundo definitivamente é um objeto dos sonhos tanto para os grandes jogadores quanto para os torcedores das respectivas seleções que, de quatro em quatro anos, competem entre si.

Além de ser um objeto de desejo, porém, esta taça também é um objeto de curiosidade para a maioria das pessoas.

O que afinal, a torna tão especial?

E o que acontece com ela após o mundial ter um vencedor declarado?

Todas as explicações estão abaixo.

Curiosidades sobre a taça da Copa do Mundo

A taça da Copa do Mundo, como a conhecemos hoje, surgiu no mundial de 1974, após ter sido criada pelo italiano Silvio Gazzaniga. O artista foi capaz de criar uma peça repleta de simbolismos, e extremamente valiosa: são, ao todo, 5 kg de puro ouro 18 quilates.

Isso sem citar sua base, composta de malaquita semipreciosa, e na qual está a placa que, a cada Copa, recebe a gravação do nome do país vencedor.

Estima-se que, atualmente, a peça possua um valor equivalente a R$ 1,1 milhão. Porém, considerando todo o seu valor simbólico, um possível valor de venda chegaria facilmente aos R$ 90 milhões.

Pesando mais de 6 kg e tendo quase 40 centímetros de altura, a taça da Copa do Mundo, porém, não pode ficar em definitivo com a seleção que levar o título.

O que acontece com a taça após a última partida de cada Copa

As cenas após a partida da Argentina contra a França foram emocionantes, assim como toda cena “pós última partida da Copa”, mostrando a emoção dos jogadores ao erguerem a taça.

E as comemorações, de certa forma, de fato precisam ser aproveitadas ao máximo, uma vez que, ao contrário do que muitas pessoas imaginam, a peça não pode ficar definitivamente com a seleção vencedora, até que chegue o próximo mundial.

Trata-se de um item que é oficialmente propriedade da FIFA (em português, Federação Internacional de Futebol Associado) e que, por conta disso, segue o seguinte trajeto:

Participa das comemorações realizadas no país que sedia o mundial (este ano, o Catar);

Em seguida, participa das celebrações no país vencedor (em 2022, as festas serão em solo argentino);

Depois de alguns dias, segue para a Itália, onde receberá o nome da seleção campeã em sua base;

Por fim, retorna para Zurique, para ficar sob os cuidados da FIFA.

A seleção Argentina, porém, não ficará desamparada em termos de troféu: por tradição, as seleções campeãs ficam com uma réplica da taça da Copa do Mundo, feita de bronze e banhada a ouro.

