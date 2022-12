Brasileiro consegue viver “como DEUS” nestes países

Que tal viajar em 2023 e ser visto como um ‘SHEIK’ do Catar? Aproveite enquanto isso é possível! Há algum tempo o real se desvalorizou em relação ao Dólar e Euro – entrementes, valorizou em relação a algumas moedas estrangeiras que acabaram perdendo o seu valor devido crises econômicas em suas nações. Sendo assim, é possível viajar para alguns lugares específicos onde o real vale muito mais, e assim, fazer render ainda mais o dinheiro guardado, usufruir do bom e do melhor e ser visto como um verdadeiro Sheik! Para se ter ideia, 1 real brasileiro é o equivalente a 32 Peso Argentino! Veja abaixo quais são os países onde é possível viver como rei gastando bem pouco!

Entendendo a valorização da moeda

Vários fatores econômicos estão por detrás da valorização ou desvalorização de determinadas moedas. Por exemplo: enquanto 01 dólar equivale a mais de R$ 5 reais, 01 real equivale a mais de 30 pesos! As moedas europeias e norte-americanas estão em alta, como é o caso do dólar ou euro.

Entrementes, algumas moedas dos países da América Latina estão com o seu valor bem abaixo do comum! Fazendo com que brasileiros acabem optando por esses destinos, a fim de gastar mais, gastando menos. É um paradoxo, mas funciona muito bem na prática.

É válido ressaltar que na América do Sul há vários pontos turísticos que podem ser visitados: inclusive, quem busca por algo em específico, como por exemplo: ver neve – também conseguirá nesse tour pela América do Sul!

Para onde viajar em 2023 gastando menos?

Nas cidades que o real vale mais, é possível usufruir do bem e do melhor com as respectivas moedas locais. Como é o caso do Chile, Peru, Colômbia e Argentina! Segundo dados da Associação Nacional de Agências de Viagens – esses quatro destinos estão sendo os mais escolhidos pelos turistas brasileiros.

Entre os primeiros meses desse ano, o real valorizou mais de 60% em relação ao peso argentino e mais de 30% em relação ao peso colombiano! Portanto, esses lugares tornaram-se ponto turístico de principal escolha dos brasileiros que desejam viver uma boa aventura mas não abrem mão de economizarem.

Argentina

Sendo um dos destinos mais populares, a Argentina conta com alguns pontos turísticos bem interessantes: como é o caso das Cataratas do Iguaço, Cemitério da Recoleta e sua tradicional cultura ligada aos mortos – que atrai sempre milhares de visitantes! Sem contar que é possível até mesmo ver neve em algumas épocas do ano.

Peru

Também sendo lar de uma boa parte da Floresta Amazônica, o Peru é um país latino com fortes tradições – cultura bem diferente e que atrai multidões. Podendo ter como principal referência suas montanhas e o popular Machu Picchu – uma das montanhas mais antigas relacionadas aos povos Incas.

Colômbia

Sem sombra de dúvidas o ponto marcante do país é a Cordilheira dos Andes – possui florestas e matas que chamam a atenção de turistas que gostam de trilhas. Forte gastronomia e cultura mais semelhante ao Brasil! Possui vários parques nacionais e é recheado de atrações para os seus visitantes.

Chile

Possui mais de uma Cordilheira cercando o local, e é um dos melhores países em relação ao clima frio: mais precisamente a neve! Existem pontos turísticos exclusivos para quem procura vê-la e é uma excelente opção de viagem.

Portanto, para quem sempre sonhou em sair do país e viajar em outras nações essa é a hora! Não sabe-se até quando alguns países irão continuar em crise, é bom aproveitar os ‘males’ e usufruir da melhor maneira possível! Viajando, e como diz o velho sábio ‘Viva La Vida’.