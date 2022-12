Gasolina está mais barata e estes 9 carros vão ECONOMIZAR ainda mais

Dentre os diversos fatores que devem ser levados em consideração durante a compra de um carro, o seu consumo de combustível é um dos mais decisivos e cruciais durante a escolha final! Embora o preço da gasolina esteja recuando, há épocas que seu preço encontra-se mais elevado – mas acima de tudo, é sempre bom economizar! Os carros mais modernos possuem tecnologias avançadas que garantem o bom desempenho e baixo consumo – e para 2023 temos 9 boas opções de carros para economizar ainda mais combustível!

Por que os veículos consomem menos gasolina na estrada?

É uma questão bastante discutida e pouco entendida: há carros que conseguem rodar até 20 km ou mais na estrada com apenas 01 litro de gasolina, mas quando parte para zonas urbanas o número cai quase que pela metade!

Muitas pessoas compram carros pensando em viajar com a família e pegar a estrada – e nesse caso, os carros com maior autonomia nas estradas devem ser escolhidos: visto que praticamente todos carros possuem o mesmo padrão – mais consumo nas ruas e menos nas BRs do país.

Entretanto, isso possui uma explicação! Na estrada o veículo roda em velocidade quase que constante, desse modo, o consumo de combustível torna-se mais equilibrado porque o motor não precisa ficar ‘reiniciando a todo momento’, isto é, na zona urbana é necessário ficar trocando de marcha inúmeras vezes.

Entenda! Ao parar no sinal, ao reduzir para atravessar uma rua ou subir um alto – o motor acaba tendo que parar, e ao sair novamente com o carro ocorre a queima do combustível – consequentemente acaba gastando mais, em contrapartida, na estrada as paradas são reduzidas e geralmente usa-se muito pouco a troca de marchas.

Leia mais: PREÇO da gasolina cai para MENOS de R$ 5; veja como economizar MAIS

Carros mais econômicos para 2023

Com base nos dados obtidos pelo Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia (INMETRO) é possível saber quais são os carros com melhor desempenho e custo-benefício da atualidade. Conseguindo saber quais são seus pontos positivos e negativos – desse modo, a lista abaixo tem base na pesquisa realizada pela instituição – a lista está dividida entre veículos comuns (motor a combustão) e híbridos.

Caoa Chery Tiggo 8 Pro Plug-In Hybrid

Quantidade de km por litro na estrada: 26,9

Quantidade de km por litro na cidade: 30,3

Volvo XC60 Recharge

Quantidade de km por litro na estrada: 24, 3

Quantidade de km por litro na cidade: 26, 7

Jeep Compass 4xe

Quantidade de km por litro na estrada: 24, 2

Quantidade de km por litro na cidade: 25, 4

Citroën C3

Quantidade de km por litro na estrada: 14, 1

Quantidade de km por litro na cidade: 9,3

Peugeot 208

Quantidade de km por litro na estrada: 14, 7

Quantidade de km por litro na cidade: 10, 4

Volkswagen Polo TSI

Quantidade de km por litro na estrada: 16, 4

Quantidade de km por litro na cidade: 9, 6

Honda HR-V

Quantidade de km por litro na estrada: 13, 8

Quantidade de km por litro na cidade: 8, 8

Fiat Fastback

Quantidade de km por litro na estrada: 14, 6

Quantidade de km por litro na cidade: 8, 4

Jeep Gladiator