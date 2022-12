Limite escolhido pelo cliente? Veja os benefícios distribuídos pelo PagBank!

O PagBank anunciou uma nova funcionalidade que pode facilitar a vida das pessoas que querem um cartão de crédito, mas não podem ser aprovadas. É o cartão de crédito com reserva de saldo na conta. Desta forma, o cliente pode escolher o limite do cartão, dependendo da quantidade de saldo na conta do PagBank que ele reserva.

Por exemplo, se você reservar R$400 em sua conta PagBank, este se torna o limite de seu cartão. Isto significa que o limite pode ser aumentado automaticamente a qualquer momento. O limite será alterado se o valor reservado for modificado, e o valor mínimo para o pedido é de R$ 300.

É importante observar que o dinheiro reservado na conta com o objetivo de aumentar o limite de crédito não pode ser usado diariamente. Este saldo pode ser resgatado se necessário, mas com o valor gasto em compras abatido. Como exemplificado no site PagBank: você reservou R$ 1.000, e agora este é seu limite de cartão de crédito; 2 meses depois, você precisa recuperar parte deste dinheiro, mas você tem R$ 300 em compras no cartão; você só pode resgatar R$ 700.

Como obter um cartão de crédito PagBank?

Para obter um cartão de crédito PagBank, você precisa fazer o download do aplicativo e registrar sua conta. Depois disso, basta abrir o aplicativo, acessar a aba “Cartões”, ir para “Cartão de Crédito” e clicar em “Eu quero”. A seguir, você precisará fazer uma reserva inicial do limite do cartão – sendo R$300 o valor mínimo – e escolher o dia para o vencimento da conta.

Finalmente, você deve fornecer seu endereço e esperar que o cartão seja enviado. Aqueles que têm um cartão de crédito PagBank com limite estabelecido também podem tirar proveito da novidade. Neste caso, você precisa ir para “Cartões” dentro do aplicativo e clicar em seu cartão de crédito. Na opção “montante reservado como limite”, o cliente poderá determinar quanto ele quer reservar para aumentar o limite.

Leia mais: Senai abre 5 mil vagas para cursos gratuitos presenciais; confira os requisitos e como se inscrever

assuntos relacionados

Quem é o PagBank?