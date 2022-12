ATUALIZEI meus dados no Cadastro Único (CadÚnico): quando receberei novamente?

Os beneficiários devem manter o registro atualizado a cada dois anos ou sempre que houver uma modificação importante.

Após a atualização do CadÚnico (Cadastro Único), quanto tempo demorará para receber novamente o Auxílio Brasil cancelado? Bom — segundo o Ministério da Cidadania, para que o beneficiário retome ao recebimento do auxílio, a atualização do cadastro deve ser feita no prazo de 180 dias após o cancelamento.

Após a atualização, as informações serão avaliadas pelo sistema. A família poderá receber o benefício novamente se, após esta avaliação, ainda tiver o perfil para permanecer no Auxílio Brasil.

O benefício poderá mudar de valor, dependendo das mudanças ocorridas na renda e relacionadas com as pessoas que fazem parte da família.

E se passar do período de 180 dias?

Se o período de 180 dias a partir da data do cancelamento do benefício já tiver passado, a família deverá passar novamente pelo processo de qualificação, seleção e concessão de benefícios do programa.

Quem pode participar do programa?

Podem participar do programa as famílias em situação de pobreza ou extrema pobreza que tenham, em sua composição, mulheres grávidas, mães lactantes, crianças, adolescentes e jovens entre 0 e 21 anos incompletos.

As famílias extremamente pobres são aquelas cuja renda familiar mensal per capita é igual ou inferior a R$ 105,00.

As famílias pobres são aquelas com renda familiar per capita de R$ 105,01 a R$ 210,00.

É necessário uma atualização

Para permanecer em programas como o Auxílio Brasil, o beneficiário deve atualizar o CadÚnico (Cadastro Único) a cada dois anos ou sempre que houver qualquer mudança na renda, na situação de trabalho, no endereço ou na composição familiar. Caso isto não ocorra, o auxílio poderá ser cancelado.

Na quinta-feira (14), o Ministério da Cidadania alterou o cronograma de verificação e revisão dos dados das famílias cadastradas no CadÚnico. A decisão foi motivada pelas filas geradas pelos beneficiários de programas sociais para o recadastramento nos postos de atendimento em todo o Brasil.

Como atualizar?

Procure um Cras (Centro de Referência de Assistência Social) ou o setor responsável pelo Cadastro Único e pelo Auxílio Brasil em sua cidade para fazer o recadastramento do seu grupo.

Leve, de preferência, seu CPF ou Título de Eleitor e pelo menos um documento de cada pessoa de sua família, tais como

CPF (de preferência)

Título de eleitor (de preferência)

Certidão de Nascimento

Certidão de Casamento

Documento de Identidade (RG)

Carteira de Trabalho

Se a pessoa for indígena, o Rani (Registro de Nascimento Indígena) – se a pessoa só tiver este documento

Se a família tiver um beneficiário BPC/Loas idoso ou deficiente, é necessário apresentar o CPF de todos os membros da família.

O que é o Cras?

Centro de Referência de Assistência Social (CRAS) é a porta de entrada das famílias para a Política de Assistência Social para garantir acesso aos direitos sociais das famílias e/ou indivíduos estando em situação de vulnerabilidade e/ou risco.

