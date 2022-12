Aprenda a CONSULTAR e descubra se a sua cidade já tem o SINAL 5G

Para aqueles que estão ligados ao que está acontecendo no Brasil, não é novidade que a 5G começou a dar seus primeiros passos em solo nacional. Após ter seu sinal adquirido por grandes operadoras como Claro, Tim e Vivo, algumas áreas do país já têm cobertura, e a previsão é que todas as cidades brasileiras com até 30 mil habitantes poderão usufruir da nova tecnologia até o final de 2029.

Mas será que a rede já tem cobertura em sua região? Esta é uma pergunta fácil de responder! Como você pode ver abaixo, as operadoras disponibilizam um mapa de cobertura de suas redes; é possível pesquisar por código postal ou endereço.

Porém, como a implementação ainda está no início, apesar da cobertura, o sinal pode não estar em plena força e pode apresentar algumas instabilidades. Além disso, é importante observar que, para desfrutar da nova rede, é necessário primeiro verificar se seu smartphone e chip SIM são compatíveis com a tecnologia. Para fazer isso, verifique estes outros tutoriais:

Verifique nas categorias a seguir como verificar a disponibilidade de 5G em sua região de acordo com sua operadora.

Tim

Acesse o Mapa de Cobertura da Tim acessando esse link > Digite seu código postal ou endereço no campo de busca Agora, selecione a conexão 5G no menu superior e navegue no mapa para ver se sua área tem cobertura de rede A legenda na parte inferior do mapa sinaliza a qualidade do sinal.

Claro

Acesse o Mapa de Cobertura da Claro acessando esse link > Digite seu código postal ou endereço no campo de busca Agora, selecione a conexão 5G no menu superior e navegue no mapa para ver se sua área tem cobertura de rede A legenda na parte inferior do mapa sinaliza a qualidade do sinal.

Vivo