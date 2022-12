A mais pedida do NATAL: confira 5 motivos para COMPRAR uma Air Fryer

A Air Fryer é um verdadeiro tesouro na cozinha! E sua função é clara: fazer o mesmo trabalho do óleo, mas sem ele. Sim, parece mágica! Fora o fato de que a fritadeira elétrica não serve só para a batata frita, como também pode fazer carnes e doces.

São todas as qualidades que fazem a fritadeira elétrica em um objeto cobiçado, principalmente em períodos como o Natal. Atualmente, este produto possui preços que variam entre R$ 250 e até R$1 mil (ou mais).

Detalharemos a fundo hoje as 5 principais qualidades da Air Fryer. Continue conosco!

Fritar sem óleo

As Air Fryers ou fritadeiras elétricas funcionam como um forno portátil, quase hermeticamente selado, equipado com um elemento de aquecimento e um ventilador. Os controles são simples, com temporizador e regulagem de temperatura, que normalmente variam de 80°C a 200°C.

A maioria dos modelos tem uma bandeja com alça e uma cesta com furos. Quando se liga o aparelho, o ar quente começa a circular em alta velocidade, o que vai cozinhar os alimentos. É precisamente a alta temperatura do ar que causa um efeito semelhante ao de fritar porções em óleo quente.

Não apenas fritar os alimentos

Ao contrário do que muitas pessoas pensam, a Air Fryer não é apenas para “fritar” batatas sem usar óleo. Muitas receitas podem ser preparadas na fritadeira a ar, como bolos, pães, soufflés, tortas e até mesmo sobremesas como muffins, churros e pudins.

Para souffles, tortas e sobremesas é necessário utilizar uma mini panela, incluída com alguns modelos, que é colocada dentro da cesta. É importante não interromper a passagem de ar quente pelos orifícios ou fendas da cesta, que assam os alimentos de maneira uniforme.

Preparações realmente saudáveis

Com a prática, você sairá de sua zona de conforto e deixará de preparar somente alimentos congelados na fritadeira elétrica. É importante procurar novas receitas e se aventurar na comida. Há muitos legumes e legumes que são deliciosos na fritadeira. Evite apenas os frondosos, como espinafres e couves, que podem voar com a circulação de ar e aderir ao elemento de aquecimento.

Sem confusão, sem cheiro

Com a Air Fryer, sua cozinha não fica com cheiro forte de óleo no fogão.

A cesta e a bandeja de coleta são normalmente revestidas com material antiaderente e o processo de lavagem é simples: detergente neutro, esponja macia e água morna. Para preservar o revestimento antiaderente, use somente cabos de madeira ou silicone ao virar o alimento, ou ao servir.

É econômico e prático

As fritadeiras elétricas são projetadas para trabalhar com alta eficiência energética, sem causar um grande impacto em sua conta de eletricidade.

Os modelos disponíveis no mercado nacional, com capacidade entre 2,4 e 5 litros, têm potência entre 1.200 e 2.000 W, e a maioria está na média de 1.500 watts de potência. Para comparação, uma grelha elétrica funciona com 1.200 W, enquanto um forno elétrico embutido tem 4.500 W de potência.

Para que você possa usar sua grelha da melhor maneira e não danificá-la com qualquer descuido, há alguns erros que você deve evitar, como encher a cesta até a boca ou não pré-aquecer o aparelho.

