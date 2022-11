Novo grupo receberá do INSS a partir de HOJE!

Nesta terça-feira, 1º de novembro, o Instituto Nacional de Seguro Social (INSS) começa a pagar um novo lote de beneficiários – aposentados e pensionistas. Desde terça-feira passada, dia 25, foram feitos os pagamentos para o mês de outubro. Até 8 de novembro, todos os contribuintes terão suas parcelas depositadas para o mês.

Neste momento, os beneficiários que estão recebendo o pagamento são aqueles que ganham mais de um salário mínimo e têm um cartão com um final de um e seis, ou aqueles que ganham apenas um salário mínimo com um cartão com um final de seis.

Os contribuintes que ganham um salário mínimo (aposentadoria ou pensão) e têm o cartão com final um, dois, três, quatro ou cinco já receberam o valor devido.

Como consultar o benefício do INSS?

Para o contribuinte verificar a condição do benefício, ele deve acessar alguma plataforma digital do INSS ou ligar para o número do serviço, de segunda a sábado, das 7h às 22h. Para ligar para o centro, disque 135 e informe seu CPF quando solicitado, para agilizar e facilitar o serviço.

No site Meu INSS – ou no aplicativo, disponível para Android (bit.ly/3TYcTdC) e iOS (apple.co/3WqfiQe) – fazendo o login com as credenciais utilizadas para acessar os sites do gov.br, é possível consultar qualquer informação referente ao benefício. Também é possível conduzir novas solicitações completamente online.

No site, há também a opção de falar com o provedor, encontrar uma filial física perto de você, verificar documentos e consultar o calendário de pagamento. Na guia “Extrato de Pagamento”, você pode verificar todos os detalhes.

Perguntas relacionadas

O que é o INSS?

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) é uma autarquia do Governo Brasileiro vinculada ao Ministério do Trabalho e Previdência Social que recebe as contribuições para a manutenção do Regime Geral de Previdência Social, responsável pelo pagamento da aposentadoria, salário-maternidade, pensão por morte, auxílio-doença, auxílio-acidente, auxílio-reclusão e outros benefícios, pertencentes ao núcleo de Atividades Exclusivas do Estado, para aqueles que adquirem o direito a estes benefícios conforme previsto em lei.

O INSS trabalha em conjunto com a Dataprev, uma empresa de tecnologia que processa todos os dados da Previdência Social.

Além do sistema geral, os estados e municípios podem instituir seus próprios sistemas financiados por contribuições específicas.

O INSS é responsável pela operacionalização do reconhecimento dos direitos dos clientes do Regime Geral de Previdência Social (RGPS), que atualmente cobre mais de 40 milhões de contribuintes. O Instituto tem em seu quadro administrativo quase 35.000 trabalhadores ativos, localizados em todas as regiões do país, que atendem mais de quatro milhões de pessoas a cada mês. Possui uma rede altamente capilar de cerca de 1.500 unidades de serviço, as chamadas Agências de Previdência Social (APS), presentes em todos os estados da Federação.

Os Escritórios Executivos (GEX) totalizam 104, distribuídos em setorial e sub-setorial.

