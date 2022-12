Novo ALERTA para enchentes e tempestades neste domingo (18/12); veja as regiões

O Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) emitiu um novo estado de alerta para fortes chuvas, enchentes e tempestades neste final de semana. Algumas regiões estão na lista e devem ficar atentas às mudanças climáticas previstas para o Brasil.

Além do Inmet, o instituto Climatempo também adverte para as variações deste final de semana. Ele também destaca a possibilidade elevada de enchentes e tempestades pelo país. As informações estão disponíveis no Centro Virtual para Avisos de Eventos Meteorológicos Severos para o Sul da América do Sul (Alert-AS).

Novos alertas para risco de enchentes e tempestades pelo Brasil; confira onde

De acordo com o Climatempo, os próximos dias, com ênfase para este domingo (18/12), devem apresentar forte instabilidade climática em algumas regiões do país. De acordo com os dados, isso acontece devido às influências observadas a respeito da Zona de Convergência do Atlântico Sul – elas estão exercendo força total em território brasileiro.

As principais áreas de risco que estão presentes no alerta deste domingo (18/12) são:

– Região Oeste da Bahia;

– Norte do estado de Goiás;

– Distrito Federal;

– Tocantins;

– Espírito Santo;

– Mato Gross;

– Acre;

– Centro-Sul do Amazonas;

– Centro-Sul do Pará;

– Sul do Maranhão;

– Sudoeste do Piauí.

As informações podem ser atualizadas com possível mudanças e podem ser conferidas diretamente no alertas2.inmet.gov.br.

O que fazer em caso de chuva forte e alerta de perigo

Quando um alerta laranja do INMET é emitido, o mais aconselhável é seguir as diretrizes que os órgãos de segurança preconizam e obedecer a sinalização da sua cidade. No entanto, também podem ser tomadas algumas medidas preventivas; tais como:

– Não enfrente uma enchente, se estiver dentro do carro;

– Não saia de casa durante tempestades, vendavais e fortes chuvas;

– Acione o Corpo de Bombeiros pelo telefone 193 ou mesmo a Polícia Militar, pelo 190;

– Nunca entre em uma área alagada;

– Procure lugares mais altos e seguros para fugir da chuva forte.

Atenção com ventos podem chegar a 100 km por hora

Além de chuva forte e enchentes, o alerta de perigo também informa que é possível presenciar rajadas de ventos com velocidade entre 60 km/h e 100 km/h. Por isso, o instituto diz que é preciso se abrigar e não ficar em áreas de risco, já que as condições climáticas podem favorecer quedas de alhos e de árvores, interrupções no fornecimento de energia elétrica, descargas elétricas e danos a algumas estruturas mais frágeis.

Por conta de tantos avisos, o melhor a fazer é permanecer em abrigos seguros durante o mau tempo. Preste atenção ás variações e à formação das tempestades para evitar se envolver em situações de risco neste domingo (18/12) e durante os próximos dias.

