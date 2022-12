PREÇO da gasolina cai para MENOS de R$ 5; veja como economizar MAIS

Boas notícias? Temos! De acordo com a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP) o preço da gasolina caiu pela quarta semana consecutiva, ficando abaixo de R$ 5 reais na maioria dos postos de combustíveis do país! Após a alta no preço dos combustíveis no meio do ano, alguns auxílios foram criados e iniciativas para economia de gasolina – entrementes, após a baixa que teve, tornou-se constante a redução no seu preço e espera-se chegar 2023 com a gasolina abaixo da média nacional, de R$ 4,94! Veja abaixo os detalhes sobre essa redução e como economizar mais combustível!

Preço dos combustíveis sofre redução no país

Novamente o preço de alguns combustíveis caíram no país. O preço médio nacional da gasolina caiu de R$ 4,01 para R$ 4,94 – representando uma queda de quase 1,5%. Segundo dados oficiais, o valor máximo encontrado em alguns postos brasileiros foi de R$ 7,69/litro.

Bem como o litro do combustível etanol, que recuou de R$ 3,84 para R$ 3,82 – uma redução de menos de 1% mas que representa uma boa economia em alguns estados brasileiros. O destaque da semana foi o diesel, que caiu de R$ 6,53 para R$ 6,36 – representando 2,6% de redução!

Em 2022 o preço dos combustíveis oscilaram bastante, chegando a ultrapassar os R$ 8 reais por litro em alguns estados brasileiros – obrigando o Governo Federal a liberar auxílio para algumas categorias de trabalhadores, como caminhoneiros e taxistas.

Sempre é bom economizar!

Embora os preços tenham recuado, é sempre bom economizar combustível – evitando gastar atoa e estar precisando encher o tanque diariamente! Troca de marchas, ar ligado, quantidade de pessoas no carro, etc. São apenas alguns dos detalhes que influenciam no consumo de combustível – veja algumas dicas práticas de como economizar combustível e entrar 2023 com o tanque cheio e o bolso também!

Velocidade: embora seja difícil na cidade, mantenha sempre uma velocidade constante e evite a troca de marchas. Durante uma viagem pela BR, o consumo de gasolina é inferior a um simples passeio na cidade exatamente por isso – a troca de marchas entre 1 e 2 (marchas de força) consomem mais combustível do que as demais, mantendo uma velocidade constante.

Perícia na direção: embora seja difícil para alguns motoristas, usar o freio motor (ponto morto) em alguns momentos é fundamental para reduzir o consumo de combustível – deixando a geografia do local conduzir o veículo.

Passageiros: evitar levar muito peso dentro do carro é fundamental – ainda mais com o ar ligado! Quanto mais peso, maior será a força do motor para rodar, consequentemente, mais combustível irá consumir.

Portanto, entrelaçando a redução no preço dos combustíveis e dicas práticas de condução, é possível obter melhores resultados e mais grana no bolso! O que achou das dicas? Compartilhe com seus amigos.