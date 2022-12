VALORES A RECEBER já estão liberados pelo BANCO CENTRAL? Veja como consultar

Os valores a receber, assim como o Pix, compõem algumas das iniciativas adotadas pelo Banco Central a fim de favorecer a vida financeira dos brasileiros.

Tais valores, porém, ainda não são do conhecimento de muitas pessoas, mesmo com os anúncios feitos, no início de 2022, a respeito deste assunto. Quem já sabe do que se trata, porém, tem dúvidas sobre novas levas já estarem, ou não, disponíveis para saque.

Mesmo sendo variáveis, esses valores podem, de fato, fazer a diferença no orçamento de muitas pessoas.

No que consistem os valores a receber, disponibilizados pelo Banco Central

Os valores a receber foram uma iniciativa desenvolvida pelo Banco Central do Brasil a fim de beneficiar pessoas que, por algum motivo, tenham dinheiro “esquecido” em alguma instituição, ou tenham direito a receber alguma quantia da mesma.

Ocorre que, por inúmeros motivos, algumas quantias acabam realmente esquecidas, isso quando chegam a ser do conhecimento de quem tem direito a elas.

Nesse contexto, pode ter acesso aos valores a receber quem:

Encerrou contas bancárias que ainda tinham saldo;

Tem direito a receber quantias relacionadas a consórcios;

Precisou arcar com cobranças e tarifas indevidas de bancos, entre outros casos.

Um anúncio feito pelo próprio Banco Central informou que pelo menos R$ 3,5 bilhões ainda estão aguardando saque, sendo que 32 milhões de pessoas, em média, estão com saldo em conta.

Grande parte desse público, porém, sequer sabe que tem direito a uma quantia em dinheiro.

Mesmo no início deste ano (2022), quando foi liberada a primeira leva de consultas e saques, não foi 100% das pessoas que checaram o valor a receber e/ou fizeram seu respectivo saque.

Novas regras para o resgate do dinheiro

A segunda fase de valores a receber ainda não foi oficialmente liberada pelo Banco Central. Mas as novas regras em relação a essa nova leva, porém, já foram divulgadas.

E com base nelas será possível, entre outras coisas, fazer o resgate do dinheiro de pessoas já falecidas.

O esperado é que os herdeiros diretos de quem já não está mais em vida possa sacar a quantia disponível. Desde que, obviamente, apresentem o respectivo atestado de óbito, assim como toda a documentação que comprovem o grau de parentesco entre quem está requisitando a quantia e quem era titular da conta bancária, por exemplo.

O agendamento para saque, exigido na primeira fase da devolução do dinheiro, também não será mais necessário, tornando o acesso à respectiva quantia muito mais fácil e rápido.

É fácil e rápido, também, fazer a consulta do valor disponível, por meio do site www.bcb.gov.br.

A consulta referente à segunda fase dos valores a receber, porém, ainda não está disponível.

