INGRESSO FALSO: novo GOLPE se popularizou no Twitter

Com informações do G1, o novo golpe está se tornando comum nas redes sociais. Trata-se da venda de ingressos falsos, e não referentes a apresentações de cantores ou bandas da atualidade, mas sim, do passado! Tudo começou quando um usuário do Twitter procurou na rede social por ingressos de uma cantora que não se apresenta desde 2012 – rapidamente os criminosos surgiram e tentaram aplicar o golpe! Veja na íntegra como funciona e como se proteger do mesmo!

Entenda o golpe do falso ingresso

Golpistas se passam por vendedores de ingressos de cantores ou bandas que não existem mais. Pela nostalgia do momento e até mesmo desinformação, muitas pessoas acabando caindo na lábia dos criminosos – que prometem ingressos muita das vezes nem tão baratos assim, mas na ânsia de rever o ídolo ou banda, acabam comprando e consequentemente caindo no golpe.

Atuando nas redes sociais, como Twitter e Facebook, eles abordam os usuários que se mostram interessados na venda dos ingressos – entram em contato rapidamente e facilitam toda a compra: e prometem entregar os ingressos via e-mail, logo após a confirmação do pagamento.

Logo após a vítima efetuar o pagamento, o contato é bloqueado e desaparece entre as camadas da internet – ficando somente o prejuízo e os danos psicológicos causados pelo crime! É algo bem fácil de se livrar, mas na emoção do momento nem sempre torna-se algo tão simples.

É válido salientar que o golpe pode evoluir, e tornar-se a ser mais ‘atual’, com a venda de ingressos de partidas de futebol, lutas de boxe e até mesmo de cantores e bandas da atualidade.

Leia mais: URGENTE! 2023 será o ano dos golpes na internet, segundo especialistas

Como evitar cair no golpe do falso ingresso?

Antes de tudo, estar informado! Muitas bandas e cantores sequer fazem mais apresentações e há até mesmo aqueles que já morreram. Contatos que entram em contato rapidamente oferecendo algo, na maioria das vezes estão tentando aplicar algum tipo de golpe – por isso a pressa em vender o item, causando pressão psicológica.

Desse modo, é necessário estar atento a esses sinais preliminares e jamais realizar o pagamento antecipado dos ingressos caso não tenha plena confiança no vendedor: e após o recebimento do ingresso, é importante se atentar aos dados e ver se de fato são reais e se não estão vencidos.

Outra maneira de evitar esse tipo de golpes é comprando ingressos diretamente pela casa de shows responsável pelo evento – e com os seus representantes oficiais: evitando qualquer tipo de dor de cabeça futura. Sem contar que na maioria das vezes, a técnica é a mesma: ingressos esgotados, vips, etc. Sempre tentando dar um ar de exclusividade.

Todo cuidado é pouco! Atenção nas compras na internet, principalmente de itens tão fáceis de serem manipulados como é o caso de entradas para eventos.