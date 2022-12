Saque EXTRA de R$ 112 para os brasileiros ainda em 2022

Ter direito a um saque extra de R$ 112 ainda em 2022 é a oportunidade perfeita para que muitos brasileiros possam ter um final de ano mais feliz e menos despreocupado.

O valor corresponde a um importante benefício ofertado pelo governo. Porém, não atende as famílias de modo geral.

Quem tem direito a tal benefício, porém, precisa se atentar às datas de pagamento, que já tiveram início e se estendem até o dia 23 de dezembro.

Do que se trata o saque extra de R$ 112 disponível

O saque extra de R$ 112 ao qual muitos brasileiros têm direito corresponde ao Vale-Gás que, agora em dezembro, está sendo pago junto ao Auxílio Brasil.

Os beneficiários, portanto, poderão contar com R$ 712 para passar o fim de ano.

Os pagamentos, que começaram oficialmente no dia 12 de dezembro e vão até o dia 23, seguem um calendário baseado no Número de Identificação Social (NIS) e podem ser recebidos ainda antes do Natal.

Beneficiários cujo NIS tem final 8, por exemplo, terão o valor disponibilizado no dia 21 de dezembro, enquanto quem tem NIS final 0 receberá no último dia do calendário divulgado (23/12).

O acesso ao dinheiro se dá por meio da Caixa Econômica Federal.

Logo, as famílias cadastradas para recebimento dos dois benefícios (Auxílio Brasil e Vale-Gás) podem ter acesso ao dinheiro diretamente no app Caixa Tem.

Caso prefiram, podem se dirigir a uma casa lotérica ou a uma agência da Caixa.

Veja também: Pagamento do PIS ano-base 2021 já começou? Veja o calendário

Este saque não está disponível para todas famílias beneficiárias do Auxílio Brasil

Vale reforçar que, das mais de 20 milhões de famílias com cadastro no programa Auxílio Brasil, somente 5 milhões, aproximadamente, de fato têm direito ao Vale-Gás.

Famílias de baixa renda, em situação de vulnerabilidade social, que ainda não tenham se cadastrado para receber o auxílio e, consequentemente, tentar acesso ao Vale-Gás, podem recorrer ao processo de solicitação.

Para isso, é preciso que tenham informações cadastradas e atualizadas no CadÚnico, além de atenderem alguns pré-requisitos em relação a renda.

O momento de transição de governo, do qual estamos nos aproximando, porém, torna a aceitação de novas famílias incerta.

Principalmente pelo fato de que uma das propostas de governo de Luiz Inácio Lula da Silva (PT), o novo presidente eleito, é substituir o Auxílio Brasil pelo antigo Bolsa Família, o que teoricamente acabaria com o Vale-Gás.

A mudança, porém, seria compensada pela oferta de R$ 150 extras, além dos R$ 600, para cada criança de até 6 anos que faça parte da família aceita no cadastro.

Veja também: Mudanças para as MÃES? Veja como fica o salário-maternidade em 2023