CAIXA LIBERA calendário do saque-aniversário do FGTS 2023

Garantido! A Caixa Econômica Federal acabou de liberar as datas de saque do FGTS 2023. Todos os anos os trabalhadores brasileiros têm direito a retirarem uma parcela/porcentagem do valor armazenado no fundo – e de acordo com algumas regras, é possível sacar até metade do valor guardado! Podendo ser sacado a partir do primeiro dia útil do mês que o trabalhador faz aniversário se estendendo até o último dia do mês seguinte. Veja abaixo o que mudou e quais serão os valores pagos em 2023

FGTS 2023 tem data definida!

É válido salientar que embora as datas estejam definidas, o saque do valor do Fundo é totalmente opcional – o trabalhador pode ou não optar pelo saque, caso contrário, o valor será acumulado e ao necessitá-lo do mesmo após uma possível demissão – terá o valor total disponível para saque.

Sendo importante lembrar que o saque deve ser feito pelo titular – e estará apto a ser realizado através do aplicativo FGTS, diretamente em uma agência Caixa Econômica Federal ou em representantes oficiais, como é o caso das Casas Lotéricas.

Os saques irão do dia 02 de janeiro de 2023 e serão estendidos até o dia 29 de fevereiro de 2024! Veja abaixo as datas corretamente organizadas pelo mês de aniversário.

Portanto, é possível realizar os saques caso desejado dentro dos limites propostos pelo cronograma de pagamentos em 2023! Visto que o trabalhador que perdeu o ciclo de pagamentos, deverá esperar o próximo ano ou alguma brecha concedida pelo Governo Federal para liberação de valores esquecidos.

Valor do FGTS 2023 pode sofrer alterações

De acordo com o perfil do trabalhador, os valores poderão sofrer alterações. Visto que há sete modalidades de pagamento, e quão maior for a quantia acumulada, menor será a porcentagem a ser retirada. Ademais, há um adicional fixo que acompanham as respectivas porcentagens dos valores pagos.

Entenda como funciona:

Trabalhadores que têm até R$ 500 no fundo, podem sacar até 50% do valor – sem parcela adicional.

Trabalhadores que têm de R$ 500,01 até R$ 1000, podem sacar até 40% – com adicional de R$ 50.

Trabalhadores que têm de R$ 1.000,01 até R$ 5.000, podem sacar até 30% – com adicional de R$ 150.

Trabalhadores que têm de R$ 5.000,01 até R$ 10.000 podem sacar até 20% – com adicional de R$ 650.

Trabalhadores que têm de R$ 10.000,01 até R$ 15.000 podem sacar até 15% – com adicional de R$ 1150.

Trabalhadores que têm de R$ 15.000.01 até R$ 20.000 podem sacar até 10% com adicional de R$ 1900.

Trabalhadores que possuem acima de R$ 20.000,01 podem sacar até 5% com adicional de R$ 2900 reais!

Portanto, para o trabalhador conseguir receber o valor no mês de seu aniversário – é necessário que o saque seja solicitado até o último dia útil do seu respectivo mês de nascimento; caso contrário, somente no ano seguinte ou durante alguma exceção disponibilizada pelo Governo Federal.