Leilão do Bradesco: MAIS DE 3 mil opções de compra com desconto

Está pensando em compra uma casa ou carro novo em 2023? Talvez o Bradesco possa ajudar! Muitos não conhecem, mas o Bradesco possui uma plataforma independente de leilões, que oferecem itens em ótima qualidade por excelentes condições! Visto que os itens não são velhos ou com defeitos – mas são oriundos de financiamentos não pagos, que então, o banco pegou e disponibilizou à venda – a fim de reter ao menos uma parte do valor financiado. Veja abaixo como funciona o leilão Bradesco e como comprar itens com desconto!

Compre imóveis e automóveis com excelentes descontos

Os leilões online entraram em alta principalmente durante a pandemia – e o Bradesco não ficou de fora! É possível encontrar na Vitrine do Bradesco casas, apartamentos e veículos por excelentes preços – visto que podem varia entre R$ 5 mil a mais de R$ 100 mil reais.

Entretanto, na maior parte dos casos – o cliente consegue pagar até 50% do valor do item – e com isso obtém uma excelente margem de lucro e pode ser usado até mesmo para revendê-lo posteriormente.

Antes de entrar no mundo dos leilões, é importante salientar acerca do cuidado! Jamais pague adiantado para conseguir arrematar um item e muito menos dê dinheiro ou compre algo sem antes ver o produto: em 2021 mais de 20 mil pessoas foram enganadas com falsos sites de leilão.

Fique de olho e sempre opte pelos sites oficiais das empresas de leilão – e principalmente, as que estão devidamente regulamentadas.

Vitrine de itens do Bradesco

Funciona como uma espécie de loja virtual, que o cliente visualiza os produtos e dá o seu lance no item de seu interesse. Com casas, carros, motos e muito mais! Podendo saber mais detalhes sobre o imóvel ou veículo a ser comprado – e possui a segurança Bradesco e interliga os interessados a mais de 10 leiloeiros credenciados em todo o Brasil.

Segundo o Bradesco, mensalmente mais de 3 mil itens devem ser adicionados – podendo ser consultados facilmente pelo site Bradesco, é importante estar atento as condições e aos anúncios postados.

Como adquirir itens com desconto Bradesco?

Seguindo todas as recomendações anteriores, é hora de pôr a mão na massa! Entre no site do Bradesco seguindo o link ao lado encurtador.com.br/ainJU e se dirija até a secção de leilões. Dentro dessa janela haverá filtros e inúmeros itens à distância de um clique.

Sendo necessário apenas fazer login e participar do leilão. Ao se cadastrar, é possível acompanhar o leilão passo a passo e dar lances de acordo com as propostas dos concorrentes.

Logo após o arremate ser feito a equipe do leiloeiro responsável entra em contato com o comprador e finaliza a venda – que na maioria das vezes é obrigatória ser feita em dinheiro vivo ou através de Transferências Bancárias – há alguns leiloeiros que aceitam cartão de crédito.