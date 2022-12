Usuários descobrem NOVA função do WhatsApp para encontrar o carro na rua

O WhatsApp pode ser considerado o aplicativo mais utilizado ao redor do mundo, o Brasil não fica de fora, milhares de brasileiros possuem o WhatsApp instalado no celular, e como sempre está em constante atualização para trazer a melhor navegação e experiência aos seus clientes, e agora tem uma novidade.

Existe uma função no WhatsApp que pode ajudar o motorista a localizar o carro. Se você é motorista com certeza já deve ter esquecido onde o carro ficou estacionado principalmente no estacionamento do Shopping que é enorme. Essa nova função pode te ajudar.

O que ninguém imagina é que essa função sempre esteve disponível do aplicativo, ou seja, não precisa de atualização e nem de um celular específico, apenas está dentro de uma das funções mais comuns, ou seja você consegue enviar a localização para encontrar o carro.

Qual é a função do WhatsApp que ajuda a localizar o carro?

Eu sei que você ficou interessado para saber como usar essa função, por isso decidimos fazer o passo a passo para você já fazer aí do outro lado da tela nos seguindo. Mas calma que não é difícil, o aplicativo WhatsApp é desejado não somente por ser um app mensageiro e sim pela sua praticidade e facilidade. Ache agora mesmo onde o carro ficou estacionado:

1 passo – Entre no WhatsApp

2 passo – Você pode conversar com você mesma ou em um contato que confie

3 passo – Uma dica: não coloque mensagens temporárias para não perder a localização do carro, mas se caso for rápido deixe essa opção ligada para depois apagar.

4 passo – Na conversa clique em “anexos”

5 passo – Clique na localização (mas quando fizer isso você precisa estar dentro do carro ou bem próximo)

6 passo – Clique em “local”

7 passo – Espere carregar e envie para conversa

Pronto! Agora você pode sair em paz e quando voltar para o carro você terá a localização de onde deixou o veículo salvo no WhatsApp, só tome cuidado para quem você vai enviar, se tiver um grupo só seu, é a melhor opção.

WhatsApp em atualização

Por mais que o WhatsApp não tenha uma função específica para esse tipo de acontecimento, a empresa já informou que em 2023 deseja lançar novidades, como por exemplo, criar seus próprios avatares, como já foi compartilhado pelo Meta. E também a outros serviços como: links de chamadas, ou seja, o usuário vai conseguir criar salas de vídeo, bem parecido com o Google Meet.

Se você conhece alguém que dirige manda essa dica para ele, com certeza ajudará! O WhatsApp está crescendo a cada dia mais e conquistando mais a confiança dos usários, a empresa Meta sempre traz atualizações pensando no dia a dia da pessoa, afinal, do que adianta ter um aplicativo no celular se não for pra ajudar.

