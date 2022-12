CONSIGNADO com CNPJ é possível; será que é bom negócio? Entenda

Sendo uma das modalidades mais atrativas de empréstimo, o consignado até uns anos atrás era algo exclusivo para os beneficiários do INSS – entretanto, os tempos mudaram e até mesmo funcionários com CNPJ que trabalham em empresas privadas podem contratá-lo. Com condições e juros bem abaixo do mercado, é uma das modalidades mais procuradas – veja abaixo como funciona o consignado com CNPJ e se realmente vale a pena.

Como funciona o consignado?

Empréstimo consignado ou simplesmente consignado, é uma modalidade de empréstimo que desconta o valor das parcelas diretamente da folha de pagamento do cliente. Por isso, é comum a sua contratação por beneficiários do INSS. Entretanto, agora é possível solicitar o consignado mesmo trabalhando em instituições privadas.

Visto que por ser descontado diretamente na folha de pagamento, o cliente irá receber o seu salário mensal com o valor já descontado: desse modo, os riscos de inadimplência são praticamente zero! Fazendo com que o banco consiga oferecer melhores condições e taxas de juros.

Há diferença entre o consignado público?

Sim! Embora as taxas de juros do consignado privado sejam baixas em relação ao empréstimo pessoal – a diferença entre o público e privado ainda é gritante! Visto que os consignados públicos são destinados a beneficiários do INSS, dessa maneira, o benefício é estável e duradouro – no caso do empréstimo consignado privado, há chances de em algum momento o empregado sair da empresa.

Portanto, essa não é a maior diferença! A facilidade conta muito – no caso do empréstimo consignado para beneficiários do INSS, praticamente em toda cidade há inúmeros pontos de convênio – no caso do privado, são poucas as cidades que possuem agências especializadas.

Qualquer pessoa pode solicitar o empréstimo com CNPJ?

Não! Somente trabalhadores formais que estejam sob o regime CLT – e sendo as seguintes categorias presentes: Trabalhadores temporários, autônomos, freelancers, estagiários e jovem aprendiz. E inclusive, negativados podem solicitar o empréstimo, visto que há garantia de pagamento fixa.

O ponto negativo é que é necessário que a empresa tenha convênio com alguma instituição bancária que ofereça o tipo de empréstimo – a fim de liberar o crédito consignado para funcionários de empresas privadas; embora sejam poucos os bancos que forneçam a modalidade, o mercado está se abrindo e mais bancos estão aderindo ao consignado privado.

A fim de saber se a empresa oferece o empréstimo em parceria com alguma instituição, é recomendado que o setor de Recursos Humanos seja consultado – e então, pergunte se eles possuem algum convênio com empresas do setor, caso não, é importante salientar a importância e sugerir: a fim de que a proposta chegue até o núcleo gestor e em breve eles acatem a proposta.