BOLSA de até R$ 3 mil para estudantes; como receber

Se você é universitário saiba que temos uma ótima notícia para você, a partir do ano de 2023 terá um aumento de 40% nas bolsas oferecidas pela Capes (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, devido a esse aumento, as bolsas podem chegar no valor de R$ 3.080,00, conforme foi informado nesta última sexta-feira (09), depois de uma reunião feita com a nova equipe de educação de Lula Inácio (PT).

Para quem não sabe a quantidade de pessoas que recebem da bolsa Capes no Brasil, são mais de 200 mil estudantes englobando: residência pedagógica, pós-doutorado, doutorado e mestrado. Infelizmente, desde o ano de 2013 essas bolsas não tinham um reajuste, e após o Jair Bolsonaro assinar um decreto e zerou o caixa do MEC – Ministério da Educação – os bolsistas deixaram de receber o auxílio.

Auxílio da Capes bloqueado

Como citado acima, os bolsistas deixaram de receber o auxílio da Capes após o presidente Jair Bolsonaro assinar um decreto, por mais que isso tenha acontecido, nesta quinta-feira (08) o ministro da Educação, Victor Godoy informou a todos que conseguiu e que os recursos destinados para a área da educação foram desbloqueados.

Já as informações compartilhadas pela Capes nesta última sexta (09) disse que todos os repasses já tinham sido feitos às instituições financeiras e os estudantes já podem voltar a receber a partir da terça-feira (13).

Aumento da bolsa Capes em 2023: R$ 3.080,00

Com todo esse acontecimento,o valor das bolsas variam de acordo com a posição, e hoje em dia as bolsas estão nesse valor:

Bolsa de mestrado: R$ 1,5 mil por mês

Bolsa de doutorado: R$ 2,2 mil por mês

E agora com esse aumento, as bolsas terão um aumento de 40% que podem variar de R$ 2,1 mil até R$ 3.080,00. É uma ótima notícia para esses estudantes que por um tempo deixaram de receber o valor dessas bolsas.

O presidente da Associação Nacional de Pós-Graduandos – ANPG – Rogean Vinícius Santos Soares diz que esse reajuste vai ser de fato um alívio, apesar de a defasagem do valor das bolsas pagas está em 75%. Porém, o mais importante é destacar que essas bolsas federais das universidades não têm um aumento a mais de 9 anos, é uma vitória e tanto para os estudantes.

Veja também: STF dá uma ÓTIMA notícia para os aposentados do INSS

Pagamento das bolsas

Nesta última terça-feira (13) os estudantes começaram a receber o pagamento de volta da bolsa Capes, essa foi a data limite que colocaram para que o depósito dos estudantes fosse feito. Um episódio aconteceu na quinta-feira (08) quando alguns estudantes de pós-graduação paralisaram as aulas e fizeram protestos sobre o pagamento, depois que a Capes compartilhou que não teria condições de pagar mais de 200 mil bolsistas.

Veja também: NOVO CONCURSO da Polícia Penal abre 1.100 VAGAS; dá tempo de passar