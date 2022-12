AUMENTOU! Veja o NOVO TETO do INSS para aposentados e segurados

Uma boa notícia para os beneficiários do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – os aposentados e pensionistas, o teto do órgão teve um aumento devido a medida provisória 1.143/22 sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro, ou seja, foi imposto o reajuste do salário mínimo que a partir de 2023 será de R$ 1.302, lembrando que o atual salário em 2022 é de R$ 1.212, e esse aumento trará mudanças para os beneficiários.

Agora o trabalho por hora será de R$ 55,92 e por dia R$ 43,40, ou seja, será um reajuste do salário mínimo de 7,43% e esse valor estará acima do INPC – Índice Nacional de Preços do Consumidor – cerca de 1,5%. Com todas essas mudanças, o teto do INSS vai ser de R$ 7.613,50 a partir de 2023, ou seja, pensionistas e aposentados terão chance de receber esse valor.

Dúvidas frequentes: Esse novo teto no INSS vai prejudicar os benefícios que são pagos pela instituição?

A partir de Janeiro de 2023, o salário mínimo será de R4 1.302 e o valor do teto do INSS será de R$ 7.613,50, terá um aumento real de R$ 526,28. Lembrando que o teto no INSS é o valor máximo que o aposentado ou pensionista pode receber do órgão. Já para os pensionistas e aposentados que recebem apenas um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.818, vai receber em 2023 R$ 1.953, um aumento real de R$ 135.

Essa correção nos valores de salário é importante destacar que é analisada através da variação de 5,81% para o INPC que ocorreu entre o ano inteiro de 2022, e pelas contas teve acréscimo de 1,55% no ganho real. Se caso considerar um reajuste do salário sendo superior ao índice, o Governo Federal irá gastar ainda mais, pois todos os benefícios não podem ser menores que o valor do salário mínimo.

E sobre o cofre público? Qual foi o impacto do orçamento?

O Diário Oficial anunciou que o aumento será aplicável para todos os colaboradores do setor público e também do setor privado, além das pensões e aposentadorias. Devido a isso, os cálculos mostram que cada real no salário indica uma despesa extra para os cofres públicos, acima de R$ 350 milhões.

Mesmo com essas informações, diante das suposições do Diesse que é o Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos informa que o salário mínimo é a remuneração de mais de 50 milhões de profissionais e também para os beneficiários do INSS.

Empréstimo do INSS

Os beneficiários do INSS conseguem realizar um empréstimo através do Seu Empréstimo Digital, pois lá o beneficiário tem maiores valores e menores taxas para o empréstimo consignado. Busque fazer essa opção somente se realmente estiver precisam de um dinheiro extra para alcançar um sonho ou quitar uma dívida e já se livrar das contas.

