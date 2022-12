PAGAMENTO do 13º salário cai na terça-feira; veja o que fazer

O 13° salário no fim do ano é uma maravilha, isso porque as coisas aumentam, é presente, é alimentos para a ceia, viagem, organizar a casa, são muitas ideias e afazeres que o brasileiro tem costume de fazer no final do ano. Segundo dados compartilhados pelo Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos – Diesse – neste ano de 2022 o pagamento do 13° injetará R$ 250 bilhões na economia do Brasil, podendo chegar a 2,6% do PIB do país.

O 13° salário é muito desejado e gera muita expectativa por planos, todo mundo quer aproveitar bem, porém precisa ter um controle se não some tudo de uma vez e você nem acaba sabendo o que fez com o dinheiro e pode até trazer mais dívidas, só que isso ninguém quer no final do ano.

Andreza Stanoski, que é palestrante e consultora financeira da empresa Zetra, afirma que os brasileiros não estudam educação financeira e isso é um defeito do Brasil e quando ganham o 13° salário enxergam como autocompensação e assim acarreta mais dívidas, ou seja, eles compram para depois pensar.Andreza tem ajudado alguns trabalhadores a conseguirem criar um mindset sobre educação financeira.

Andreza também compartilhou a sua opinião e disse que sim, o 13° salário pode ser uma grande oportunidade para colocar o seu financeiro em dia, por isso, a especialista dá algumas dicas de como o brasileiro pode se controlar.

Como se controlar no final do ano com o 13°?

O primeiro passo é a pessoa se conter dos impulsos de final de ano, quando começa a chegar essa época todos querem comprar presentes, roupas novas, objetos e tudo mais, no entanto, nem sempre o orçamento nessas épocas são os melhores, por isso tem que tomar muito cuidado para não entrar em dívidas.

Final do ano tem black friday, e essas propagandas levam pessoas fazerem dívidas, antes de gastar o seu dinheiro faça um planejamento e veja se realmente está precisando daquilo. O que ninguém sabe é que no mês de Janeiro e Fevereiro existem também promoções com preços baixos pois normalmente nesses meses acabam acontecendo a troca de produtos mais antigos por novos nos estoques de lojas.

Outra dica é pegar esse dinheiro e colocar em um investimento. Você criando esse hábito é possível ter um planejamento e poupar dinheiro, comece 2023 fazendo e no final de ano será bem melhor. Por isso, tenha algumas estratégias em mente. Crie uma reserva de emergência, é o primeiro passo e pratique guardar dinheiro.

Com o planejamento em dia, é super viável poupar dinheiro, e, para isso, é preciso ter em mente algumas estratégias.

Além disso, é bom fazer um planejamento anual, ou seja, crie uma lista de gastos ao longo do ano para você já ir se baseando qual o valor que tem que gastar, com as despesas principais.

