FINALMENTE Nubank lança novo recurso para agradar seus clientes

O banco Nubank é conhecido e famoso pela sua praticidade, lançamentos e atualizações, além de ser muito fácil de mexer no aplicativo. O banco digital Nubank está sempre compartilhando uma novidade com seus clientes para melhorar a experiência deles com dinheiro e crédito.

Devido a isso, foi lançada mais uma nova ferramenta para o público, ou seja, agora o cliente consegue parcelar o valor transferido, pois pode ser enviado pix por cartão de crédito.

E é bem simples de fazer, o cliente Nubank que seja fazer esse tipo de transferência deve escolher a opção de fazer pix pelo cartão de crédito e ainda dá possibilidade de parcelar o valor enviado. Lembrando que essa nova categoria está disponível para pessoas Jurídicas e pessoas físicas.

O Nubank criou essa ferramenta justamente pensando na situação “preciso fazer um pix mas estou sem dinheiro, e agora?” Ou seja, se você não tem saldo da mesma maneira vai ser possível realizar aquele pagamento ou transferência que tanto precisa.

Ferramenta Pix no crédito

A instituição do Nubank já informou que o cliente será o maior beneficiado pois quando você envia um pix utilizando o cartão de crédito a pessoa que vai receber terá o valor inteiro, igual as transações convencionais, já o cliente que poderá parcelar o valor, e como citado acima, pode parcelar em até 12x (com juros).

Esses juros são referentes ao Imposto sobre Operações Financeiras com 0,38% a 3,38% e os Juros com 3,99%, ao total são duas taxas. Por isso, a nossa dica é para que você de programa antes de usar essa ferramenta para ter certeza que vai conseguir efetuar o pagamento.

Passo a passo de como parcelar o pix na transferência

O Nubank sempre facilita as ferramentas e dessa vez não foi diferente, o pix por meio do crédito é bem fácil. Você tem que baixar essa função no aplicativo e depois fazer esses passos:

1 passo: Entre no aplicativo Nubank

2 passo: Entra na área do Pix e clique na opção de transferência

3 passo: digite a chave Pix

4 passo: Depois clique em “Escolha como transferir” e depois “Cartão de crédito”

5: Escolha a quantidade de parcelas

6: Pronto! Sua transferência no cartão de crédito foi realizada.

Veja também: Itaú realiza LEILÃO de imóveis nesta semana; compre com desconto

Quando é indicado usar essa função?

Como essa função tem opção de parcelamento, indicamos que o ideal agora utilizar essa ferramenta é somente em casos extremos, como:

– Quando precisar efetuar uma transferência urgente e não tem dinheiro em conta

– Quando a pessoa prefere ter todos os gastos no cartão crédito, pois é a forma que ele escolhe para se organizar

– Quando o comércio/estabelecimento tem descontos por transferência Pix

Veja também: Governo deixa R$ 500 bi em DÍVIDAS na conta de energia; consumidor terá que pagar