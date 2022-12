Crédito CAIXA de até R$ 5 MIL para mulheres; solicite AGORA

Para você que é mulher, temos uma ótima novidade, o banco Caixa Econômica Federal lançou uma linha de crédito especialmente para as mulheres, com o nome Emprega + mulheres, a intenção dessa linha de crédito é dar oportunidade para as mulheres conseguirem espaço no mercado de trabalho, logo junto com o empreendedorismo. E o limite que foi divulgado para elas pode chegar até R$ 5.000.

Com certeza essa ação da caixa vai fazer a total diferença na vida da mulher, principalmente por elas serem empreendedoras e também passaram pela dificuldade referente a pandemia do Covid-19.

Empréstimo de R$ 5 mil da Caixa

A Caixa criou um empréstimo especial para as mulheres empreendedoras individuais (MEI) e os valores podem chegar até R$ 5.000. Para esse público alvo o crédito será através do Programa de Simplificação do Microcrédito Digital para Empreendedores, conhecido como SIM Digital, organizado pelo banco Caixa.

E para complementar a boa notícia, todas as mulheres que sofreram violência doméstica terão prioridade no pedido da linha de crédito.

Programa Emprega + mulheres

O programa chegou para alcançar o público feminino e lhe proporcionar uma linha de crédito, especialmente para elas. Antes mesmo desse programa ser lançado, a Caixa conversou com o Sebrae para que juntos consigam fazer atendimentos para todas as empreendedoras do Brasil, para assim conseguirem ajudar o máximo de mulheres e capacitar para se preparar para o mercado de trabalho.

Segundo informações da Caixa, o banco pretende atender 30 milhões de mulheres (seja mulheres que já são empreendedoras como aquelas que não foram formalizadas). Além disso, eles também oferecem cursos para captação, dar orientação e um grande incentivo para a mulher conseguir realizar o sonho de abrir o seu próprio negócio.

Uma dúvida: as mulheres com nome negativo têm direito a esse empréstimo?

Essa é uma dúvida frequente pois todo brasileiro sabe da luta de quem tem nome sujo para conseguir um bom crédito, quer dizer, a maioria não consegue.

Entretanto, nesse programa, o presidente do banco da Caixa Econômica Federal compartilhou que o empréstimo também ficará disponível para as mulheres que estão com o nome sujo, basta apenas que criem seu negócio e se tornem membros do Microempreendedoras Individuais.

Como a Caixa já informou, não é apenas oferecer crédito e deixar que elas se virem, é proporcionar uma ajuda para que consigam realizar seus sonhos, por isso terão cursos para orientação e capacitação.

Quero solicitar o empréstimo: como faço?

A linha de crédito foi criado especialmente para as empreendedoras, então para conseguir solicitar o empréstimo é preciso que:

– A mulher formalize o MEI

– Fazer um curso do Sebrae

– Ter acesso a linha de crédito

Após, você deve entrar no aplicativo Caixa Tem, que está disponível no Play Story tanto para Android como iPhone. Dentro do aplicativo você faz o pedido para participar do Mulheres Empreendedoras.

Antes disso é orientado que vá até o portal do Caixa Para Elas Empreendedoras para saber tudo sobre o programa e as regras, entre elas, conhecer sobre o curso que é obrigatório. Sem ele, o banco não libera o empréstimo.

