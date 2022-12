R$ 500 ou mais AINDA HOJE; saiba como ver o dinheiro na conta

Se tem uma coisa que os brasileiros gostam, é de um dinheiro extra. Portanto, hoje falaremos como é possível ganhar 500 reais ou até mesmo mais do que isso, de uma maneira fácil e rápida. Tudo isso por intermédio de um aplicativo bastante popular no Brasil, o PicPay, que chegou para mudar tudo o que sabíamos sobre carteira digital. O aplicativo é bem completo, você pode realizar pagamentos, pagar contas, fazer investimentos e até mesmo empréstimos. Mas o melhor de tudo, é a possibilidade de ganhar dinheiro gratuitamente, veja como é possível.

Entenda como funciona o mecanismo para você ganhar este dinheiro

Claro, que como tudo nesta vida, nada é de graça. Para conseguir ganhar os R$ 500 no aplicativo, é necessário que o usuário conclua algumas tarefas, mas são tão pequenas, que o dinheiro será quase de graça para você. Lembrando, que para realizá-las, o usuário não precisa pagar nada a mais. As atividades a serem realizadas são gratuitas e possibilitam a chance de você ganhar uma renda extra. Confira quais são.

Primeiramente, é de suma importância que você realize o cadastro na carteira digital. O aplicativo está disponível tanto para Android quanto para IOS. Após baixar e realizar o devido cadastro, você pode começar.

Indicando amigos para utilizarem o aplicativo

Como já foi dito, há várias formas de ganhar dinheiro extra com o PicPay. A mais comum é a de convidar amigos para usar o aplicativo, todavia, eles precisam colocar seu código de indicação na hora do cadastro deles. Usando este método, você consegue ganhar mais de R$ 500. Já que para cada amigo que usar seu código, você receberá o valor de R$ 10. Lembrando que há um limite de 55 pessoas a serem indicadas. Ou seja, o valor máximo que pode ser ganho nesta modalidade é de R$ 550.

Ou seja, assim que você abrir sua conta, já pode começar enviando seu código para os seus amigos que ainda não usam a plataforma. Desse modo, você e eles só terão benefícios.

Há outras maneiras de ganhar uma renda extra com o aplicativo, confira

Outra maneira é investindo capital próprio no aplicativo. A carteira digital em questão, rende 105% do CDI, para valores até R$ 100 mil. Ou seja, ela pode render até mais que a famosa poupança tradicional, que rende 100% do CDI. Olhando por este viés, o PicPay é uma ótima opção.

Além de que ao pagar suas contas usando o PicPay ou comprar em lojas parceiras, você irá receber cashback. Para os pagamentos parcelados, o usuário pode receber de 5% a 20% do valor. Já nos pagamentos para os amigos, o usuário pode receber um pouco menos, isto é, de 5% a 15% do valor de volta. Querendo ou não, já é uma grande ajuda.

E por fim, os famosos códigos promocionais. Alguns podem dar dinheiro para o usuário, outros, cashback. Em síntese, são 4 tipos diferentes que existem. Um paga R$ 10,00 ou R$ 30,00. Outro é para cashback apenas e o último, é a promoção gamer. Confira os códigos

Usuários novos do aplicativo – 3YHUNG / JNWBAW;

Receber Cashback – NEWPLAYER;

Promoção para gamers – TIMEDOPC.

