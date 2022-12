CORRE que dá! Caixa anuncia fim do saque de R$ 1 mil para motoristas

Foi bom enquanto durou! A Caixa Econômica Federal irá pagar neste mês de dezembro a última parcela referente ao benefício ofertado aos taxistas e caminhoneiros do país. O valor é de R$ 1 mil reais e é depositado automaticamente na conta bancária do beneficiário titular – que pode ser transferido ou usado através do aplicativo Caixa Tem. Devido o aumento no preço dos combustíveis que aconteceu na metade deste ano, o Governo liberou auxílios que auxiliaram nessa empreitada – e o benefício alcançou milhares de brasileiros. Veja mais detalhes sobre ele, quem tem direito e se ainda é possível pedir.

Como solicitar o benefício de R$ 1 mil reais para motoristas?

É necessário estar devidamente cadastrado em suas áreas de atuação. No caso dos taxistas é mais fácil, já que eles estão incluídos nas responsabilidades municipais – desse modo, o município é o responsável pelo envio dos dados ao Ministério do Trabalho e Previdência.

No caso do auxílio para caminhoneiros é necessário requisitar o benefício através de um portal disponibilizado pelo Governo Federal – que atualmente encontra-se off-line em razão do término do prazo de novas solicitações.

Entrementes, é necessário apenas estar com os dados atualizados em suas respectivas categorias e estejam enquadrados nos requisitos legais estipulados pelo edital liberado pelo Governo Federal.

Todo motorista tem direito ao Auxílio de R$ 1 mil?

Não! Segundo a emenda constitucional formalizada em 14 de julho de 2022 – somente os caminhoneiros e taxistas possuem direito ao auxílio. Com o objetivo de auxiliar ambas categorias a enfrentarem os altos preços dos combustíveis e seus derivados – itens essenciais em sua profissão. Visto que o aumento constante dos combustíveis impactou diretamente a vida de milhares de brasileiros – principalmente a classe citada.

Portanto, o auxílio tornou-se ligado apenas aos taxistas e caminhoneiros credenciados – isto é, que estão devidamente cadastrados (e ativos) no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas – RNTRC.

Os valores foram pagos durante seis meses, começando no mês de agosto e terminando em dezembro de 2022 – por essa razão, esse é o mês final para os motoristas receberem o auxílio combustível no valor de R$ 1 mil reais. Após o término, o auxílio será sanado até segundas ordens ou surgimento de uma nova emenda constitucional.

Como sacar o benefício de R$ 1 mil liberado pela Caixa?

É bem simples! O dinheiro pode ser sacado através de um Cartão Caixa ou até mesmo usado na forma de débito usando o cartão virtual gerado pelo aplicativo. Entretanto, a maneira mais fácil de sacar o dinheiro sem esperar dias para isso, é através do PIX – enviando o valor para uma outra conta bancária e sacando em qualquer Caixa Eletrônico.

Visto que dependendo do banco, as taxas são nulas! O depósito via PIX pode ser feito através do próprio Caixa Tem na opção “Transferência por PIX” e é realizado em questão de minutos – lembre-se, O Caixa Tem está disponível para celulares Android e iOS;

Está esperando o quê? Corre lá e saque agora mesmo a última parcela do benefício liberado pela Caixa Econômica Federal.