Novas REGRAS para se inscrever no ProUni em 2023; veja quem pode

O sonho da maioria dos brasileiros, sem dúvida alguma, é ingressar no ensino superior. Para isso, atualmente, há várias maneiras de conseguir isso, uma delas, é por intermédio dos programas governamentais. Um deles é o ProUni, que concede bolsas de até 100% para alunos de baixa renda em todo o território nacional. Mas algumas regras para se enquadrar no programa foram alteradas, portanto, confira as novas regras e quem está apto a receber uma bolsa. Lembrando que a previsão para que ocorra a seleção do ProUni, já é para o próximo semestre.

Veja cada detalhe necessário e não perca esta chance de ingressar no Ensino Superior

As inscrições para o programa estudantil, irão ocorrer entre os dias 7 a 10 de março do próximo ano. Todavia, os resultados irão se organizar da seguinte maneira: Primeira chamada no dia 14 de março e segunda chamada no dia 28 de março.

Em um âmbito geral, o Programa Universidade para Todos, já possui algumas regras ‘universais’ a fim de selecionar os candidatos, confira.

Quem pode concorrer a uma bolsa no ProUni?

Uma das regras do ProUni é que ele só é realizado via internet e em apenas uma etapa de inscrição. Segundo as regras do ProUni, as seguintes pessoas podem se inscrever no programa:

Quem cursou o ensino médio em escola pública de forma integral; Se tiver sido em escola particular, ele deve ter recebido bolsa integral da instituição.

Quem cursou o ensino médio em escola pública e escola privada (de maneira parcial);

Pessoas com deficiência;

Professores da rede pública de ensino, todavia, somente nos cursos de licenciatura ou pedagogia.

E para participar do processo, é necessário que a renda familiar bruta mensal da família seja no máximo de 1 salário e meio por pessoa, no caso das bolsas integrais. E de até três salários por pessoa, em casos de bolsas parciais.

Agora saiba as regras gerais uma vez que você está apto para efetuar sua inscrição

As inscrições dos novos candidatos ao ProUni, usa como base a nota do Enem. Lembrando que só pode usar-se as notas obtidas nas duas últimas edições do Exame. Quer dizer, se você vai se inscrever no ProUni em 2023, só pode usar as notas do ENEM obtidas nos dois anos anteriores.

Outra regra é que o candidato deve obter a média mínima de 450 pontos no exame e não pode, de maneira alguma, zerar a prova de redação. No momento de se inscrever, o candidato pode escolher até duas instituições de ensino, curso e turno. Contudo, cada opção deve respeitar o perfil social e econômico que a vaga em questão é destinada.

