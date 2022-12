ATENÇÃO! O que mudou para quem precisa de FIES em 2023

No Brasil, há várias maneiras de ingressar no ensino superior, uma delas é o por intermédio do FIES. Que é um Fundo de Financiamento Estudantil. Diferente de outras maneiras para conseguir chegar na graduação, pelo FIES, o estudante precisará pagar pelo seu curso, mas isso só ocorre após a conclusão dele e na maioria das vezes, com taxa de juros em 0%. Ou seja, ele não ficará preocupado em juros altíssimos que podem ocorrer em outras modalidades de financiamentos que não são presididos pelo Governo. Portanto, se você quer entrar no ensino superior em 2023, confira o que mudou nesse programa.

O ano é novo e algumas regras do FIES também. Portanto, confira todas elas e não deixe para última hora

O FIES é um programa do Governo por intermédio do Ministério da Educação, que tem como propósito, financiar cursos superiores pagos, lembrando que os cursos precisam ter uma avaliação positiva pelo Sinaes.

Os financiamentos não são concedidos para qualquer aluno. Para isso, ele precisa atender alguns critérios, como renda familiar por pessoa, de até 3 salários mínimos. E embora o curso seja pago apenas após a sua conclusão, todo mês, o estudante precisa pagar o valor da sua coparticipação, que é referente aos encargos educacionais que não são financiados, o pagamento em questão é feito ao próprio agente financeiro.

Logo após terminar o curso, é possível realizar a amortização do valor da dívida, de acordo com suas condições financeiras. Mas caso ele não tenha renda alguma, será estabelecido apenas um pagamento mínimo.

Lembrando que o percentual máximo dos encargos que pode ser financiado pelo FIES, vai variar de acordo com a renda familiar bruta do candidato em questão. Por isso, esta é uma situação que vai variar de acordo com o perfil do estudante. Isto é, será proporcional às condições financeiras de cada um. Se a renda por pessoa for de 3 salários mínimos, obviamente, que o financiamento será menor. E se a renda por pessoa for de apenas 1 salário mínimo, partindo do pressuposto, o financiamento será maior.

Saiba quem pode se inscrever no FIES e como fazer isso

Para se inscrever no FIES, as regras não são tão rígidas como as do ProUni. Isto é, é necessário apenas que o candidato tenha participado do ENEM em qualquer edição a partir de 2010. E tenha obtido uma média igual ou maior a 450. Contudo, ele não pode ter zerado a redação. E no momento da inscrição, isso não é perguntado ao candidato, portanto, cabe apenas a ele se certificar se as informações são verídicas. Lembrando que se ele for selecionado, deve provar por intermédio de documentos todas as informações.

O calendário do FIES geralmente é divulgado pelas redes sociais do Governo. Mas para realizar a inscrição, é bem simples, basta acessar o site do Financiamento estudantil, clicar em minha inscrição e após isso fazer o cadastro. Após isso basta preencher as informações solicitadas e você estará cadastrado. Para acessar o site , basta usar o seu CPF e sua senha.

