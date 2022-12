DE NOVO! Mais pessoas tem direito e não receberam o Auxílio Brasil

O porque o público não está conseguindo receber mais o auxílio Brasil? O número de famílias inscritas está dobrando desde quando passaram as eleições. O Ministério da Cidadania compartilhou informações e dados que no mês de novembro de 2022 tinham 127,9 mil pessoas que podiam receber o benefício, estava dentro dos requisitos, mas acabaram ficando de fora do pagamento.

No mês de agosto de 2022 a fila de espera estava zerada, já que houve o pagamento extra liberado para o Auxílio Brasil através da PEC – Proposta de Emenda Constitucional.

Auxílio Brasil

O auxílio Brasil foi criado no governo Bolsonaro (PL) para substituir o programa Bolsa Família já que estava atrelado ao candidato Lula (PT). Assim como Bolsa Família, o auxílio Brasil é destinado especialmente para famílias de baixa renda com situação de pobreza ou extrema pobreza.

Mas qual é a situação de extrema pobreza?

O Ministério da Cidade informa que a situação que eles avaliam como extrema pobreza são as famílias que recebem renda per capita no valor de R$ 105 por mês. Já aqueles que estão em situação de pobreza são as que recebem renda mensalmente no valor de até R$ 250 por integrante da família.

Mas é de suma importância ressaltar aqui que para as famílias em situação de pobreza só podem ser aceitas no Auxílio Brasil caso alguém da família esteja gestante, ou pessoas com até 21 anos incompletos. Os jovens precisam estar matriculados na escola e que tenha uma frequência escolar boa, pois vai ser solicitado essa informação no programa.

Para quem não conhece muito o auxilio Brasil ele tem 3 benefícios básicos:

1 – Benefício primeira infância

2 – Benefício composição familiar

3 – Benefício de Superação da Extrema pobreza

Com isso, os valores mensais podem variar de uma família para outra. Confira o calendário oficial que foi divulgado do pagamento do auxílio Brasil junto com o vale-gás.

Calendário oficial

NIS final número 1: pagamento dia 12 de dezembro

NIS final número 2: pagamento dia 13 de dezembro

NIS final número 3: pagamento dia 14 de dezembro

NIS final número 4: pagamento dia 15 de dezembro

NIS final número 5: pagamento dia 16 de dezembro

NIS final número 6: pagamento dia 19 de dezembro

NIS final número 7: pagamento dia 20 de dezembro

NIS final número 8: pagamento dia 21 de dezembro

NIS final número 9: pagamento dia 22 de dezembro

NIS final número 0: pagamento dia 23 de dezembro

O pagamento desses dois benefícios começou hoje, dia 12 e termina dia 23. O valor é depositado pelo banco Caixa Econômica Federal, se caso a pessoa desejar realizar o saque o dinheiro que fica no aplicativo Caixa Tem pode ir até uma lotérica ou no banco presencialmente. Se desejar pode apenas movimentar o dinheiro online pelo aplicativo que está disponível no Play Store tanto para Android como iOS (iPhone).

No aplicativo Caixa Tem a pessoa consegue fazer pagamentos, transferências e compras pelo cartão de débito que é virtual.

