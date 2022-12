POR QUE não recebi o 13º do Auxílio Brasil? Descubra

Muitos estão se questionando se realmente terá o pagamento do 13° salário do auxílio Brasil. O público que recebeu o benefício recebeu no ano de 2019, mas em 2020 e 2021 não e, provavelmente, neste ano de 2022 também não será possível.

Hoje, segunda-feira, está começando o calendário de pagamentos do benefício referente ao mês de dezembro.

Para as famílias que têm inscrição no CadÚnico e de baixa renda (pobreza ou extrema pobreza). O CadÚnico é o programa social em que o Governo Federal consegue ter acesso e controle de como está a situação das famílias brasileiras, por isso é de suma importância estar com os dados atualizados para conseguir receber esses benefícios.

Auxílio Brasil junto com Vale-Gás

Uma boa notícia é que nesse mês de dezembro os beneficiários vão receber o pagamento do Auxílio Brasil junto com o Vale-Gás, está previsto para receber R$ 712 (R$600 do auxílio Brasil e R$ 112 do vale gás).

Segundo informações pelo Ministério da Cidadania, mais de 5,6 milhões de famílias foram beneficiadas com o pagamento do Vale-Gás que foi distribuído bimestral, lembrando que o valor do Vale-Gás é definido a partir do valor da média do botijão divulgada pela ANP.

No mês de dezembro o pagamento do Auxílio Brasil deve começar a ser creditado no dia 12 e será concluído dia 23. Além disso, a Caixa Econômica Federal também deve creditar o Vale-Gás para parte dos beneficiários diretamente na conta Poupança Social Digital das famílias. Veja as datas de pagamento do mês de dezembro.

Confira o calendário do pagamento do mês de dezembro

O pagamento do benefício do Auxílio Brasil neste mês de dezembro, começa hoje, segunda-feira 12/12 com previsão para término no dia 23. O banco da Caixa Econômica Federal também informou que o Vale-Gás será pago no mesmo dia em que a parcela do auxílio for depositada na poupança digital de cada família. Confira o restante das datas e qual o número do NIS.

NIS final número 1: pagamento dia 12 de dezembro

NIS final número 2: pagamento dia 13 de dezembro

NIS final número 3: pagamento dia 14 de dezembro

NIS final número 4: pagamento dia 15 de dezembro

NIS final número 5: pagamento dia 16 de dezembro

NIS final número 6: pagamento dia 19 de dezembro

NIS final número 7: pagamento dia 20 de dezembro

NIS final número 8: pagamento dia 21 de dezembro

NIS final número 9: pagamento dia 22 de dezembro

NIS final número 0: pagamento dia 23 de dezembro

Lembrando que o saque desses dois benefícios podem ser nas casas lotéricas, ou nas correspondentes Caixa Aqui ou no autoatendimento da Caixa. Mas se você não gosta mais de sacar o dinheiro, saiba que vai estar disponível na conta poupança no aplicativo Caixa Tem e se caso quiser, pode movimentar o dinheiro somente de forma online.

O aplicativo Caixa Tem pode ser baixado no Play Story tanto para Android como iPhone, e para quem recebe esses benefícios é de suma importância ter o aplicativo. O dinheiro fica disponível por 120 dias, afirma o Ministério da Cidadania, começando a contar a partir do dia do depósito.

Caso tenha alguma dúvida sobre os benefícios, você pode entrar pelas canais oficiais do Ministério.

