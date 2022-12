Como tirar carteira de motorista em 2023 sem pagar NADA

Com o anúncio da abertura de vagas da CNH Social, muitas pessoas têm buscado saber como tirar carteira de motorista gratuita, em 2023, por meio deste programa.

Essa possibilidade, porém, não engloba todos os brasileiros, mas sim aqueles que se enquadram em regras específicas impostas pelo governo.

Os aprovados poderão obter a Carteira Nacional de Habilitação sem terem que pagar nada em todo o processo: até mesmo a inscrição é completamente gratuita.

Do que se trata tal gratuidade

A CNH Social é um programa social do governo, voltado para pessoas de baixa renda que estejam em busca da primeira habilitação (categoria A ou B) ou em busca da adição ou da mudança de categoria da CNH que já possuem.

Pessoas aprovadas no programa não só terão direto a fazer todo o processo de forma gratuita, incluindo exames, como também estarão capacitadas para, se desejarem, trabalharem como motorista ou motoboy, por exemplo. E, assim, conseguirão mais oportunidades para entrarem no mercado de trabalho.

Veja também: CNH atrasada; veja o que acontece se a polícia te parar

Como tirar a carteira de motorista por meio da CNH Social

O processo de como tirar a carteira de motorista por meio deste programa do governo se inicia com o cumprimento de todos os requisitos apontados no edital do estado de residência do candidato a uma vaga.

Além disso, cada pessoa que deseja se inscrever precisa, obrigatoriamente:

Ter pelo menos 18 anos de idade;

Ter um cadastro ativo no CadÚnico (Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal);

Ser alfabetizado;

Não estar impedida (judicialmente) de ter uma Carteira de Habilitação;

Ter documentos pessoais RG e CPF;

Ser considerada de baixa renda.

Outra regra importante diz respeito a comprovar residência ou domicílio em um estado que oferece a oportunidade de tirar a carteira de habilitação sem pagar nada, uma vez que a CNH Social não é um programa previsto para todo o Brasil.

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro são estados que não participam desta iniciativa do governo.

Veja também: URGENTE! Estes 3 motivos podem BLOQUEAR o seu CPF

Inscrições para a CNH Social

É importante ressaltar que não haverá uma “data geral” para que pessoas de todo o Brasil possam se inscrever no mesmo dia ou num mesmo período.

Cada estado tem poder para determinar, por meio de um edital, quando as inscrições para a CNH Social poderão ser feitas, com a previsão de que no máximo até março de 2023 todas as mais de 100 mil vagas previstas já tenham sido divulgadas.

As pessoas que desejam saber mais sobre como tirar a carteira de motorista sem pagar nada no próximo ano devem procurar o Detran de seus respetivos estados caso tenham dúvidas, e poderão acessar o site do próprio Departamento Estadual do Trânsito para se inscrever.

Veja também: Você pode renovar sua CNH pela internet; saiba como