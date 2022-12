Robô analisa pedidos e pode liberar sua APOSENTADORIA mais cedo

O tempo que muitas vezes é necessário para aprovar uma aposentadoria tende a desanimar quem já terminou seu tempo de contribuição e tem a idade certa para começar a receber o benefício.

Durante todo o período de espera, são muitas as vezes em que surge a dúvida sobre haver algo errado, ou não, em relação à documentação, por exemplo.

Mas uma espécie de robô, que já está em funcionamento, promete tornar tudo mais rápido, para a alegria de milhões de brasileiros.

O que é o Robô do INSS

Não: não se trata de um robô com os que conhecemos por meio dos filmes.

O chamado Robô do INSS é, na verdade, uma espécie de programa de computador, elaborado por meio de um algoritmo que promete substituir a ação humana nas partes do processo de análise que são consideradas mais mecânicas e, principalmente, mais repetitivas.

É como se o trabalho principal dele fosse “encaixar peças” de um grande quebra cabeça que considera todas as regras que uma pessoa precisa seguir para se aposentar.

Aliás: esse trabalho tão importante está voltado não só para a análise e maior agilidade no processo da aposentadoria propriamente dita: este robô também atua nas análises para aprovação do pagamento de pensões e outros auxílios do INSS.

Como o robô agiliza o processo de aposentadoria de uma pessoa

O quebra cabeça acima citado nada mais é do que um comparativo entre todos os documentos e informações que uma pessoa envia, a fim de identificar se tudo “bate” com as regras impostas pelo Instituto Nacional do Seguro Social.

Caso tudo se encaixe, a aposentadoria pode ser dada como aprovada sem nem mesmo ter passado por uma análise humana.

É o caso, por exemplo, da aposentadoria por idade.

O programa (ou robô) do INSS fará primeiro uma análise para verificar o sexo do solicitante e sua respectiva idade.

Caso verifique que a pessoa já possui idade necessária para aposentar, é dado andamento no processo para verificar o tempo de contribuição. Já se a idade estiver abaixo do exigido, o pedido é negado logo nessa primeira etapa.

Se tudo estiver de acordo com as regras do INSS, há a aprovação da aposentadoria.

O processo não é isento de erros

Embora de fato auxilie para que os brasileiros possam se aposentar cada vez mais rápido, o Robô do INSS não é isento de falhas e pode, sim, cometer erros, como aprovar uma aposentadoria com valor errado.

Nesse caso, o solicitante tem a opção de pedir uma revisão ou mesmo de entrar com um recurso para correção.

Em último caso, ainda é possível entrar na Justiça, sendo que estes três processos, especificamente, não são feitos pelo programa de computador, mas sim por pessoas capacitadas para isso.

