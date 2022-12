DEMISSÃO por publicar FOTOS do trabalho nas redes sociais; o que pode ser feito

Torna-se cada vez mais comum o afastamento e até mesmo a demissão de funcionários por maus comportamentos dentro da empresa – entretanto, no âmbito virtual. Segundo informações da Data Lawyer Insights, somente no Brasil já existem mais de 150 processos judiciais envolvendo funcionários e redes sociais; isto porque em algum momento eles postaram alguma imagem, vídeo ou conteúdo dentro da empresa e acabou sendo visto com maus olhos. Qual será o limite dessas ações? Até onde é possível ir para não sofrer punições? Veja isso e muito mais logo abaixo e evite problemas judiciais em seu trabalho.

Não é permitido na maioria das empresas

Importante: De acordo com as leis brasileiras, a empresa não pode demitir qualquer funcionário pela sua posição política, publicações privadas ou gostos pessoais.

De acordo com dados obtidos da Survey Monkey, mais de 90% das pessoas não estão felizes em seu ambiente de trabalho – e com isso buscam maneiras de escapar dessas quatro linhas e as redes sociais tornaram-se excelentes escolhas para isso. Aplicativos como Instagram e TikTok, permitem a publicação de vídeos curtos e divertidos – muita das vezes usados por funcionários para mostrarem um pouco do seu trabalho de maneira engraçada e dinâmica.

Entrementes, isso não é permitido por algumas empresas pelos seguintes motivos. Em grande parte das companhias é proibido o uso de dispositivos celulares, principalmente em indústrias de ‘trabalho manual’ como é o caso da Grendene. Porém, o problema vai muito mais além… através desses vídeos muitas vezes os funcionários acabam expondo demais a empresa – e publicar conteúdo interno sem as devidas autorizações é plausível de demissão.

Visto que na maioria das vezes os processos judiciais deram-se em conta que o funcionário acabou expondo a empresa de maneira negativa – e com isso, as devidas precauções foram tomadas.

Posso ser demitido por justa causa por postar conteúdos nas redes sociais?

Sim! Caso os conteúdos publicados sejam dentro da empresa (e piora quando caracteriza a mesma) e sem as devidas autorizações dos órgãos responsáveis – o funcionário pode ser punido com o afastamento temporário e até mesmo a demissão; visto que na maioria das vezes acaba ferindo as cláusulas de ética e segredos industriais das respectivas empresas.

Entrementes, como não há nada especificado acerca dos limites nas redes sociais – é interessante que as empresas deixem bem claro o que pode e o que não pode ser feito dentro das quatro linhas do ambiente de trabalho – a fim de que as demais punições acabem sendo gradativas: mediante os protocolos adotados e caso haja o descumprimento de um deles, as devidas medidas aplicadas.

O que fazer para evitar problemas?

O ideal é evitar postar ou publicar conteúdos dentro do ambiente de trabalho. Isto é, no caso de não haver a concordância entre o órgão gestão da empresa. Inclusive, porque o ambiente de trabalho necessita de foco e muita das vezes o uso do aparelho celular pode atrapalhar bastante isso. Entrementes, não divulgar imagens ou processos secretos que envolvem a empresa é até mesmo parte do código de ética – a fim de afastar os olhares da concorrência.

Sendo prudente então criar laços entre a gestão e os funcionários – estipulando deveres e regras que devem serem cumpridas – e na ausência disso as devidas punições serem aplicadas. Portanto, a dica é: evite expor a sua empresa nas redes sociais, porque na maioria das vezes não acaba tão bem assim.