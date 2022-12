Trabalhou 12 meses com carteira assinada? Dá para RECEBER até R$ 1.200 A MAIS

A possibilidade de receber até R$ 1.200 a mais ainda esse ano tem feito a alegria de muitos brasileiros. Mas há, ainda, aqueles que não sabem do que se trata esse recebimento, e nem mesmo se têm direito a ele.

Previsto em lei, como um direito do trabalhador, esse valor extra tem data limite para ser requisitado e não contempla somente quem trabalha na área privada.

Confira mais informações a seguir, e saiba como identificar se tem direito a quase mais um salário mínimo para passar o fim de ano.

O que torna possível o recebimento desse dinheiro

Trata-se de um abono extra destinado aos brasileiros com carteira assinada, ou seja, que trabalhem sob o regime da Consolidação das Leis Trabalhistas (CLT).

É o chamado PIS/PASEP, que tinha como sua principal característica o pagamento de até um salário extra relacionado ao ano trabalhado, mas que, após uma mudança governamental, será pago somente dois anos depois de cada ano-base.

Ou seja: agora, em 2022, têm direito a receber até R$ 1.200 quem trabalhou com registro na carteira em 2020.

Regras para receber até R$ 1.200 do PIS/PASEP

Existem alguns critérios específicos que o trabalhador deve atender, para poder receber até R$ 1.200 ainda em 2022.

São eles:

Receber no máximo dois salários-mínimos por mês;

Ter uma inscrição de pelo menos cinco anos no PIS/PASEP;

Estar regularizado na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS);

Ter trabalhado por pelo menos um mês com carteira assinada em 2020.

E, claro: outro critério importante é a atenção à data limite para solicitar o dinheiro.

Em 2022, o prazo se encerra no dia 29 de dezembro.

Servidores públicos também têm direito

É importante reforçar que os trabalhadores do setor público também possuem direito ao abono. A segunda parte da sigla, por sinal, diz respeito a eles.

Enquanto PIS significa Programa de Integração Social, é voltado para o setor privado e gerenciado pela Caixa, PASEP significa Programa de Formação de Patrimônio do Servidor Público, é voltado para o setor público e é controlado pelo Banco do Brasil.

Lembrando que os servidores públicos também precisam se atentar ao prazo de recebimento, que se encerra agora em dezembro, e se enquadrar em todos os pré-requisitos mencionados acima.

A única diferenciação está em relação a local trabalhado: os trinta dias mínimos de trabalho, nesse caso, precisam ter sido como servidor público.

O resgate dos até R$ 1.200 pode ser feito diretamente no aplicativo Caixa Tem (para quem é do setor privado) ou pelo aplicativo BB PASEP (para quem é funcionário público).

Para tirar dúvidas ou solicitar o saque presencialmente, os trabalhadores devem se dirigir a uma agência da Caixa ou do Banco do Brasil, a depender do setor em que atuam.

