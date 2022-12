Recursos que vão te ajuda a ECONOMIZAR na CONTA DE LUZ

Quem nunca se assustou com o preço da fatura elétrica no fim do mês, né? Embora haja inúmeras tecnologias que prometem economizar exponencialmente os gastos da fatura de energia elétrica, as boas práticas ainda superam todas elas! Em 2023 há um aumento de 5,6% previsto na conta de luz – e estar atento as tecnologias e boas práticas que irão auxiliar no controle dos gastos é de grande importância para os brasileiros. Veja logo abaixo o que pode ser feito para economizar eletricidade e ganhar uns reais a menos na fatura de luz.

Não esqueça as boas práticas

Desde sempre somos ensinados acerca de boas práticas de economia: seja na eletricidade ou água. Entrementes, com o tempo essas boas práticas foram sendo esquecidas e abrindo espaço para que as novas tecnologias façam isso em nosso lugar. Através dos controladores inteligentes, é possível controlar a quantidade de água dissipada por uma torneira ou o tempo que uma luz deve ficar acessa – e até mesmo o período que ela deve estar ligada.

Entrementes, nem todos têm acesso a essas tecnologias e por isso as boas práticas jamais devem ser deixadas de lado! Não esquecer a luz do quarto acessa, aparelhos elétricos no modo stand-by e até mesmo o ar-condicionado ligado (à toa) é uma das grandes dicas para evitar o consumo exagerado de energia elétrica.

Além disso, de acordo com pesquisas realizadas pelos centros de controle elétrico do país – o chuveiro é um dos itens que mais consomem energia em uma casa: controlar a temperatura e a duração do banho é uma das principais maneiras de economizar energia.

Use a tecnologia ao seu favor

Portanto, as boas práticas podem ajudar a economizar bastante energia. Entretanto, a tecnologia encontra-se do nosso lado para auxiliar ainda mais e há soluções baratas no mercado que auxiliam na diminuição dos gastos da conta de luz.

Controladores Wi-Fi

São aparelhos inteligentes que podem ser controlados através do dispositivo celular – usando a rede Wi-Fi local ou a conexão Bluetooth. Entrementes, esses aparelhos são medianos e os preços tornam-se bem acessíveis para uma boa parcela da sociedade. Aparelhos inteligentes como lâmpadas, tomadas e televisores têm ganhado cada vez mais mercado em todo o Brasil.

Sensores

Outra tecnologia que está ganhando boa parte dos brasileiros são os sensores. Já presente em muitas empresas e escritório, estão migrando para residências comuns de maneira muito acelerada. Isto é, sensores de presença – que através deles é possível economizar energia através da presença ou não de pessoas. Por exemplo: um banheiro equipado com sensor de presença, só irá ter seus equipamentos ligados mediante a ativação do sensor, que é dada pela entrada e saída de alguém do cômodo e pode ser estendido a outros aparelhos.

Como obter descontos de verdade na conta de luz?

Quando todas as opções acima não forem suficientes, ainda é possível recorrer a descontos na conta de luz. Através da Tarefa Social de Energia Elétrica é possível solicitar descontos parciais e integrais nas tarifas de energia elétrica.

Entrementes, o benefício é destinado a pessoas de baixa renda que estão devidamente cadastradas no CadÚnico – além disso, os beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) também podem solicitar o benefício se comprovado que a energia elétrica é crucial em seu tratamento.