Itaú realiza LEILÃO de imóveis nesta semana; compre com desconto

Se você acha que está na hora de adquirir o seu imóvel, essa pode ser a oportunidade ideal! Isso porque o banco Itaú está realizando um leilão com a venda de unidades e que podem oferecer descontos.

A ação será realizada nesta semana no próximo dia 16 de dezembro e ao todo serão 25 imóveis do Itaú Unibanco em oferta em todo o país, no qual os imóveis leiloados já vão com todas as contas e impostos pagos até a data do evento.

Sendo assim, podem ser negociados descontos e condições de pagamento através do Frazão Leilões. Entenda como isso irá acontecer.

Leilão: como funciona

Bom, antes de mais nada, muito se fala sobre isso, mas você realmente sabe como funciona um leilão?

De maneira geral, um leilão é entendido como uma venda pública de objetos, que podem ser, dentre outros itens, aparelhos, obras de arte, automóveis ou, até mesmo imóveis.

Dessa forma, ele acontece sob pregão do leiloeiro habilitado que irá arrematar quem oferecer o maior lance no item em questão através de uma modalidade de negociação.

Feito isso, o objeto é vendido àquele que pagar mais, manifestando seu interesse no momento de apresentação e abertura de negociações do item. Ao final do evento, a organização irá contatar o comprador.

Veja também: Argentina e Croácia; você pode ser DEMITIDO por assistir ao jogo no trabalho?

Unidades disponíveis

Ao todo são 25 imóveis disponíveis do Itaú Unibanco que serão ofertadas no leilão que acontecerá na próxima sexta-feira. Confira onde estão localizados:

Região Nordeste: Bahia, Ceará e Pernambuco;

Região Centro-Oeste: Goiás e Mato Grosso;

Região Sudeste: Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo;

Região Sul: Rio Grande do Sul.

Veja também: Mudanças no FGTS: quem usa saque-aniversário NÃO PODE financiar imóvel?

Leilão do Itaú Unibanco

Sendo assim, os imóveis localizados nas regiões mencionadas acima irão a leilão no dia 16 de dezembro, sexta-feira, às 11h da manhã, empreendido pela Frazão Leilões.

O arrematante/comprador terá a chance de realizar o pagamento à vista. Dessa forma, o valor total será abatido com 10% de desconto ou, até mesmo, parcelado com 20% de sinal somados a 8 parcelas sem juros ou correção.

Além dessa, de acordo com o edital do leilão, há também outras opções de pagamento: 25% de sinal somados à 12 a 24 parcelas com juros; ou 30% de sinal somados à 36 a 78 parcelas com juros.

Vale ressaltar que fica assegurado que contas como condomínio e IPTU estarão quitadas pelo banco até a data do leilão, ou seja, após o dia do evento, a responsabilidade das taxas e cobranças do imóvel serão todas de responsabilidade do comprador.

As opções de imóveis em oferta já estão todas disponíveis do site da empreendedora do evento e possui uma série de opções com lances iniciais com variações significativas que vão de R$ 65,4 mil em um apartamento na Bahia à R$ 742,2 mil em uma casa em Goiás.

Para mais informações e ter a chance de entrar no auditório, que será online, possibilitando o acesso remoto de pessoas em diversas localidades, basta acessar o site oficial da Frazão Leilões (frazaoleiloes.com.br/leilao/2002/leilao?pagina=1).