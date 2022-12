Homens podem ser EXTINTOS? Falta de cromossomo Y é percebida

Não é de hoje que os dados científicos causam confusão entre a população comum que, por não serem especialistas em determinados temas, acabam não entendendo bem o que eles significam e implicam.

Sendo assim, mesmo não sendo atribuição de ninguém interpretar bem estes dados específicos, a não ser os cientistas, claro, é preciso tomar alguns cuidados.

Nesse sentido, o ideal é que todos estejam atentos ao que compartilham a fim de frear a desinformação e, mais do que isso, contribuir para a criticidade de informações em prol da construção de um conhecimento utilitário ou, até mesmo, simplesmente para fins curiosidade.

Recentemente, uma notícia em torno da genética vem chocando as pessoas e as deixando, na verdade, bastante confusas e receosas: a possibilidade de desaparecimento completo dos homens pela falta do cromossomo.

No entanto, não há motivo para pânico e nós vamos explicar o porquê. Sendo assim, veja o que a diminuição do cromossomo Y implica e quais são as perspectivas em torno do assunto.

O que é um cromossomo?

Antes de mais nada, vamos entender o que é um cromossomo e quais são suas implicações.

De maneira geral, um cromossomo pode ser definido como uma cadeia inteira de DNA (responsável por armazenar a informação genética dos seres vivos) unida por um grupo de proteínas estabilizadoras.

Um conjunto inteiro de cromossomos é uma coleção completa de genes que fazem você ser o que é em absolutamente todas as suas características.

Sendo assim, para os humanos, cada uma de suas células possui 23 pares deles de cromossomos, totalizando 46, portanto.

Dessa forma, um membro de cada par veio da sua mãe e, a outra metade, do seu pai, formando quem você é de forma única.

O que acontece é que, um destes 23 pares são os cromossomos X e Y, que determina o sexo da pessoa e as características daí derivadas. Entenda melhor a seguir.

O desaparecimento do cromossomo Y

Em relação aos chamados cromossomos sexuais, que é o par X e Y, a definição dos sexos se dão da seguinte forma:

humanos com o par de cromossomos sexuais XX são, biologicamente, do sexo feminino; e

humanos com o par de cromossomos sexuais XY são, biologicamente, do sexo masculino.

Dessa forma, caso em sua formação, a pessoa tenha o cromossomo Y, ela nascerá homem. No entanto, notícias recentes estão abordando um novo desafio de estudo da ciência: o progressivo desaparecimento do alossomo Y.

Pesquisadores descobriram que, ao longo da evolução, o cromossomo Y perdeu algo em torno de 900 genes ao longo de 166 milhões de anos. Isso significa dizer que, atualmente, ele conta com apenas 55 genes ativos, um número muito menor que o cromossomo X.

Dessa forma, há cada milhão de anos, 5 genes seriam perdidos, fazendo com que a perspectiva seja de que serão necessários 11 milhões de anos para os últimos 55 genes desaparecerem.

Por isso, para a população comum, não há motivo para terror e estranhamento, pois o processo de evolução é extremamente lendo de acordo com as perspectivas humanas.

