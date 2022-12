Argentina e Croácia; você pode ser DEMITIDO por assistir ao jogo no trabalho?

Quer assistir o jogo da Argentina, na Copa do Mundo, mas seu chefe não liberou o expediente? Isso é muito comum, já que apenas os jogos do Brasil contavam com algum tipo de regalia dentro de muitas empresas no país. As outras seleções não despertavam e continuam não despertando a mesma situação.

Ainda assim, muita gente quer continuar o roteiro da Copa do Mundo e acompanhar os demais jogos que estão por ocorrer e que começam nesta terça-feira (13). Afinal de contas, o torneio mundial ocorre a cada 4 anos apenas e estamos diante das semifinais. Um dos times que jogam é o principal rival dos brasileiros, a Argentina.

Por isso, uma dúvida muito comum é se você pode ser demitido por assistir ao jogo da Copa do Mundo durante o expediente de trabalho. Algumas pessoas plugam o fone de ouvido, conectam o celular a algum canal de transmissão e acompanham a partida dessa forma. Porém, será que isso pode resultar em demissão? Entenda melhor o assunto agora.

Você pode ser demitido por assistir ao jogo da Copa do Mundo no trabalho?

Primeiramente, é importante ressaltar que mesmo os jogos do Brasil não representavam dias de feriados no país. Isso quer dizer que a atitude de liberar os trabalhadores era arbitrária e dependia exclusivamente do empregador. Tanto é que diversas empresas não liberaram os funcionários para acompanhar as partidas.

Logo, assistir ao jogo da Argentina nesta terça-feira também não oferece respaldos para faltar ao trabalho sem justificativa coerente.

Se você for pego acompanhando o jogo durante o expediente, poderá receber uma advertência da supervisão, mas se o trabalho não for afetado, a chance de ser demitido é bem pequena, conforme apontam alguns especialistas em direitos trabalhistas.

Ainda assim, essa atitude pode colocar você em maus lençóis dentro da empresa. Contudo existem algumas alternativas que podem ajudar a conseguir acompanhar o as partidas da semifinal e da final da Copa do Mundo.

Como conseguir o direito de acompanhar os jogos?

O melhor caminho para ver os jogos que ainda restam do mundial é apenas um, e talvez seja o mais óbvio: conversar.

Converse com a pessoa que é responsável pela supervisão na sua empresa, ou mesmo com o setor de RH. Veja se você pode sair para almoçar mais cedo (ou mais tarde, se for o caso). Acerte algum horário que possa ficar bom para as duas partes.

Ainda assim, você também pode checar o seu banco de horas e solicitar o direito de tirar algumas horas extras no momento do jogo. Aliás, comece a fazer um pouco a mais agora se quiser acompanhar a final da Copa do Mundo em casa.

Os analistas alertam para evitar inventar desculpas ou faltar sem justificativa. O diálogo é sempre um caminho saudável, já que também existe a possibilidade de repor horários nos dias posteriores aos jogos.

