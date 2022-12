Beijo de 6 segundos pode salvar seu casamento; veja a teoria

Parece sensacionalismo, mas a teoria do beijo de apenas 6 segundos pode sim, de acordo com especialistas, preservar ou, até mesmo, salvar a sua relação/casamento baseada nas reações científicas pelas quais o ato provoca.

Nesse sentido, a ideia é bastante simples: a influência de um beijo nas suas faculdades mentais pode significar muita coisa, sobretudo em um casamento, onde os parceiros diminuem bastante a frequência deste ato ou, pelo menos, passam a beijar em pequenas doses.

Sendo assim, talvez seja mais do que hora de aumentar esse tempo e ir além dos beijinhos de cumprimento, tão normalizados nas relações. Mas, claro, estes beijos menores não deixam de ser bons sinais.

Na verdade, o que acontece é que os beijos maiores deixam de ser tão frequentes e passam a ser quase que completamente substituídos por eles.

Pensando nisso, psicólogos de renome vêm trabalhando a fim de mensurar as relações deste ato com a saúde do seu próprio relacionamento. Sendo assim, veja o que o beijo prolongado provoca e algumas curiosidades que separamos para você.

Por que beijar?

Bom, podemos trazer aqui alguns dados descobertos e analisados pela própria ciência, que vai explicar o que acontece com o corpo do indivíduo na hora do beijo.

De acordo com a BBC News Brasil, a respiração fica mais profunda, o coração acelerado e as pupilas dilatadas. Nesse momento, o ato estimula três sentidos: o tato, o paladar e o olfato, que vão variar bastante em níveis e sensações de acordo com a pessoa.

Desde a infância, os beijinhos daqueles mais próximos é rapidamente associado ao afeto. No entanto, além disso, depois de alguns anos, estes atos também são descobertos como estimulantes.

Nesse sentido, o cérebro associa esse contato com emoções positivas como amor, sensação de segurança e conexão com o outro.

Como um beijo pode salvar o seu relacionamento?

Como mencionado, um beijo é responsável por estimular as sensações positivas do nosso corpo relacionadas à conexão física e emocional com o parceiro.

Além disso, ao adotar a prática do beijo entre o casal na rotina, você também propicia momentos entendidos como “oásis temporal”, ou seja, em um dia agitado ou estressado, um beijo com uma duração de razoável a longa pode acalmar ao fazer que os eventos externos sejam deixados para depois.

Dessa forma, de acordo com o pesquisador e psicólogo Dr. John Gottman, especialista em relacionamentos, buscar a permanência da intimidade e conexão ajuda muito na hora de conservar um bom relacionamento com o seu parceiro.

Sendo assim, veja como esse simples ato, ao aumentar a frequência e o tempo de duração, pode influenciar na sua relação:

estimula a conexão física e mental;

aumenta o carinho e admiração pelo outro;

desenvolve o apreço e desejo entre o casal;

aumenta a carga emocional e sentimental positiva;

estimula o sexo;

pode servir como um calmante ao reduzir o cortisol (hormônio do estresse) e aumentar a oxitocina (hormônio do amor).

